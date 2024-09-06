16歲少女壞壞前吸K他命！　跟63歲阿伯激戰到一半「抽搐暴斃」

▲少女陳屍在63歲屋主的床上，死因為服用過量K他命。（圖／翻攝自Facebook／สปอร์ตไลท์บางปู，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名16歲少女被發現陳屍在「雇主」的床上，男子最初聲稱，少女是他請來協助網拍工作的員工，且不知對方為何會突然死亡。然而警方深入調查才知，原來少女是他請來專門提供「性服務」的，而少女當天在與他發生性行為前服用了K他命，怎知激戰到一半卻突然抽搐、嘔吐以及流鼻血，隨後暴斃。

根據thaiger報導，警方4日晚間9時左右接獲通報稱，有一名16歲少女陳屍在一棟2層樓住宅。警方趕往現場後，在63歲屋主蘇欽的床上發現少女的屍體，當時她身穿綠色背心與黑色短褲，然而弔詭的是，她雖套上內衣，但是釦子卻處於被解開的狀態，且流出鼻血，全身也佈滿瘀青。

經過現場調查，警方並未發現任何打鬥痕跡與掙扎跡象。少女大約是在警方抵達的2小時前死亡。蘇欽表示，他為了照顧年邁的母親，因此辭去工作，在家經營網拍，主要販售鞋子和服飾，而為了分擔工作，他特地請來少女與少女的另一名朋友來幫忙直播。

蘇欽向警方聲稱，少女死亡當天，她與友人從中午忙到下午4時，隨後少女表示累了，想要休息，就去睡覺。過程中她的朋友一度發現她呼吸困難，不過因為情況改善，就離開了現場。沒想到少女就這樣一睡不起，直到蘇欽到房間查看後，才發現少女已經死亡。蘇欽堅稱，自己沒有對少女施暴，也沒有解開她的內衣釦子。

▲男子直到驗屍結果出爐才坦承，自己是找少女買春。（圖／翻攝自Facebook／สปอร์ตไลท์บางปู）



警方對蘇欽的說法存疑，因此將其帶回警局進一步詢問。隨後屍檢結果出爐，證實少女是因為服用過量K他命才會死亡。在屍檢結果出爐後，蘇欽這才坦承，他雇用少女並非為了網拍直播，而是為了性交易。而先前所說的少女友人，則是在將少女帶到蘇欽家中後便離開。

蘇欽說，兩人準備開始性行為前，少女突然表示，想在上床前先吸K他命，蘇欽沒有拒絕。沒想到兩人激戰到一半時，少女突然癲癇發作，隨後開始嘔吐、流鼻血，最終死亡。

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