藍委護柯文哲京華城案　綠：有疑慮可問郝龍斌、鍾小平、游淑慧

▲柯文哲遭當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨因京華城案遭北院收押禁見，未來是否衝擊國會藍白合作？民進黨團今（6日）表示，就京華城弊案本身就是藍白合，因為涉案者都是藍營跟白營人士，而稍早國民黨團記者會中，立委林思銘跟翁曉玲對京華城容積大放送做成不一定違法解釋，藍營若企圖為京華城適法性做很多掩護柯文哲的說法，那就去問前台北市長郝龍斌，或是踢爆這個案子的議員鍾小平跟游淑慧。

翁曉玲分析，圖利罪有幾項構成要件，包括被告需要明知是違背法律，進而直接或間接圖利自己或他人。但翁也補充，假設程序上沒有違法之處，首長核可公文就推定有圖利，恐怕引起寒蟬效應，以後縣市首長都不敢核可公文了。

對於藍營說法，民進黨團幹事長吳思瑤表示，今天上午國民黨團記者會中大家看得很清楚，國民黨為了國會藍白合持續力挺柯文哲，立委林思銘跟翁曉玲針對京華城容積大放送作成不一定違法解釋，更配合柯文哲「我不知道」的說法，認為都是都委會決議。

吳思瑤指出，就京華城弊案本身就是藍白合，因為涉案者都是藍營跟白營政治工作者，未來面對司法後續偵辦，顯然也會在挑戰司法、操弄司法的作法上藍白合，也會越來越緊密。

吳思瑤直言，今天國民黨有很多說法，請他們去問一個人就好：前台北市長郝龍斌，對於京華城容積暴增，郝龍斌只說了一句話，就是應該好好調查。郝龍斌一句話也是引爆京華城查弊關鍵，郝龍斌作為前市長，非常清楚整個台北市容積計算以及京華城本身不是都更區域，卻能夠用很多創新都更獎勵名目給予違法涉及圖利。

吳思瑤直言，郝龍斌說這個案子大有問題，應該好好調查，國民黨團企圖為京華城適法性做很多掩護柯文哲說法，就去問郝龍斌，或是踢爆這個案子的鍾小平、游淑慧。