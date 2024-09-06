颱風王「摩羯」影響台灣！　2地有雨1區熱飆38℃

▲摩羯颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今年最強颱風「摩羯」，今天暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明(7)日再侵襲廣西，皆構成嚴重威脅，對台灣無影響。第12號輕颱「麗琵」向東北進行，將變性為溫帶氣旋為短命颱。東半部及南部有局部陣雨受到「摩羯」外圍水氣影響有雨，西半部也因「摩羯」沉降作用影響，高溫飆到38度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，第11號強颱「摩羯」近中心平均風速55米/秒、已為今年最強颱風，今其暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明(7)日再侵襲廣西，皆構成嚴重威脅，對台灣無影響。

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▲高溫特報。（圖／中央氣象署）



第12號輕颱「麗琵」在日本東方遠海，向東北進行，將變性為溫帶氣旋，未曾影響任何陸地，為短命颱。下週二(10日)關島附近的擾動則有較佳的條件、發展為颱風的機率高。

今(6)日「摩羯」外圍水氣續增，東半部及南部有局部陣雨，台東、恆春半島雨勢較大，午後中南部近山區有對流發展，影響鄰近平地，注意大雷雨的發生。氣象署針對屏東縣發佈大雨特報。

▲下週二(10日)20時在台灣附近的擾動(1)結構鬆散，關島附近的擾動(2)則有較佳的條件。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

因「摩羯」外圍的沉降作用、西半部晴朗偏熱、最高氣溫達37、38度。氣象署針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。



明日、下週日(7、8日)台灣附近水氣多，雲量略增、西半部仍偏熱，各地區偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展、有大雷雨發生的機率，應注意。下週一、二(9、10日)低壓環流通過，有局部短暫陣雨的機率，午後對流增強，有大雷雨發生。下週三、四(11、12日)台灣附近水氣多，大氣不穩定，仍為易降雨的環境。但模擬資料調整中，應續觀察。