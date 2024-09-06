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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華府拜會美政要　林右昌：賴清德延續蔡英文路線、沒有「疑賴論」

▲▼林右昌赴華府拜會美國政要。（圖／民進黨提供）

▲林右昌赴華府拜會美國政要。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌日前啟動一系列訪美行程，昨（6日）也向美方政要表示，經過連續執政，賴清德延續了蔡英文路線，走在正確的執政道路上，民進黨已經是一個穩健成熟且有執政經驗的執政黨。所謂「疑賴論」只是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有「信賴論」。

民進黨昨發新聞稿表示，林右昌美東時間4日下午結束在華府兩天密集拜訪會談行程，也前往視察民進黨駐美辦事處了解近來重要工作，拜訪國務院等重要官員，並分別與美國民主基金會、美國民主黨、共和黨成員，以及十多位華府重要智庫和學界代表會面進行深度對談。

民進黨說明，此次對談內容包含賴政府賴政府上任100天，如何成功穩定在國會朝小野大政局，並得到近六成民眾肯定的經過、自由民主陣營合作、烏俄戰爭、以阿衝突等議題。就國內及國際情勢發展，多元面向廣泛交換意見，讓國際友人更加認識台灣，更加凸顯台灣為國際社會重要的一份子。

林右昌表示，民進黨進入第九年連續執政，開啟台灣民主政治發展新的歷史意義，並向華府各界闡述，經過連續執政，賴清德延續了蔡英文路線，走在正確的執政道路上，民進黨已經是一個穩健成熟且有執政經驗的執政黨。所謂「疑賴論」只是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有「信賴論」，沒有「疑賴論」，現在台美關係和各方面的溝通都是最好的時刻。

此外，面對中國的打壓及侵擾，林右昌表示，賴清德總統在陸軍官校校慶談話提到「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰的才是真陸官」，因此有正確認知對守護台灣安全至關重要，黃埔精神代表的是那個年代反帝制與威權獨裁的精神，而不是地名。這戳破了過去中共透過邀請國民黨高階退休將領參加相關活動，營造台灣國軍來自中國的錯誤認知與印象。台灣會持續向國際社會展現守護國家的決心。

民進黨指出，林右昌接下來將啟程前往休士頓，除宣慰僑胞、視察美南黨部外，也將參訪生技與高科技，強化台灣與德州的產業交流，持續拓展台美關係。

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