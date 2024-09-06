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賴清德稱「九二共識」就是讓渡主權　國台辦：一派胡言偷換概念

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2023.1.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德近日接受《雅琴看世界》專訪時表示，談論中國大陸大陸以「領土完整」為藉口想併吞台灣，不願意接受「九二共識」一旦接受就是讓渡主權。中國大陸國台辦發言人陳斌華晚間回應，賴清德拒不認「九二共識」，迎合外部反華勢力，其一派胡言完全是偷換概念、混淆是非。

賴清德日前指出，中國大陸不是因領土關係才想侵略台灣，真正目的是想要改變以規則為基礎的世界秩序以成就霸權；絕不接受一個中國原則的『九二共識』，一旦接受就等於讓渡台灣主權，中華民國或台灣主權不在的話，一切都是白談。

針對賴清德「領土論」，陳斌華指出，賴清德不斷進行「台獨」挑釁，大肆渲染「中國威脅」，拒不接受「九二共識」，極力迎合外部勢力反華論調，大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」，完全是為其「台獨」立場服務，為其分裂圖謀服務。

陳斌華痛批，「其一派胡言完全是偷換概念、混淆是非，充分暴露其謀求『台獨』、分裂國家和破壞台海和平的險惡用心。

陳斌華表示，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在「主權」。「結束兩岸政治對立狀態，完成祖國統一，維護中國領土和主權完整，是對二戰成果和戰後國際秩序的捍衛。」

陳斌華指出，「祖國完全統一是歷史必然、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。」廣大台灣同胞要看清賴清德頑固堅持「台獨」立場、實施分裂國家活動的真實面目，充分認識「台獨」分裂的危險性和危害性，從民族大義出發，從維護自身安全和利益出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的「台獨」挑釁、冒險行徑，致力維護台海和平穩定。

▲▼總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）

▲總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）

賴清德接受專訪時還反問，中國大陸要併吞台灣也不是為了領土完整，如果真的為了領土完整，為何不拿回璦琿條約所簽的那些被俄羅斯佔領的土地？

對於賴清德的說法，俄羅斯先給予強硬回應，用「吠叫」（俄文：лаять）一詞來形容賴清德，稱賴清德在美國人的煽動下，肆意「狗吠」，但這不會為他跟台灣人民帶來任何好處。

 
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