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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌赴美強調沒「疑賴論」　李彥秀點3觀點：信賴不是口號

▲▼林右昌訪美。（圖／民進黨提供）

▲林右昌訪美。（圖／民進黨提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨秘書長林右昌日前在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）表示，「疑賴論」是選舉期間的政治操作，賴清德當選後只有「信賴論」；而美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日也強調台灣關係法是美國「一中政策」的一大支柱。國民黨立委李彥秀5日指出，兩個看似獨立的新聞，卻有3點值得玩味的地方，指出信賴是他人的認同與評價，不是自我標榜的口號，呼籲賴清德與民進黨用具體的行為，爭取台灣人民與國際社會的信賴。

李彥秀說，林右昌3日在GTI表示，所謂「疑賴論」是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有「信賴論」，沒有「疑賴論」，包含賴清德總統在內，近日更多次澄清只有「信賴」、沒有「疑賴」。另，谷立言昨日提到，「美國對台支持符合台灣關係法、三公報，及六項保證的『一中政策』。」昨天谷立言首次記者會上，除了圍繞著安全與韌性議題，與賴清德四大支柱相互呼應外，還是說出了民進黨最不想聽到的「一中政策」四個字。

李彥秀說明，林右昌與谷立言兩條看似獨立的新聞，深入思考恐怕有許多值得玩味的地方，第一，「強調之所在，往往就是問題之所在，」如果真的如林右昌所言「選後只有信賴論」，又何需賴清德與民進黨忙著天天澄清呢？第二，從來沒有人懷疑美國對臺灣自由民主與兩岸和平穩定的支持，但谷立言與賴清德會面的會後新聞稿，以及昨天記者會的談話，顯然是「棉裡藏針」「暗藏機鋒」，清楚告訴民進黨政府，美國的「紅線」在哪裡？

李彥秀接著說，第三，信賴是他人的認同與評價，不是自我標榜的口號，更不是拿姓氏來玩文字遊戲，賴清德與民進黨恐怕要拿出穩健的政策與作為，才能真正獲得大家的信賴。

李彥秀強調，作為中華民國總統，賴清德更大的信賴危機，恐怕還是來自國內。根據最新民調顯示，賴清德的整體信任度僅有50%，令人驚恐的是，民進黨支持者對賴清德的信任度高達93%，國民黨與民眾黨支持者對賴清德的信任度僅有13%與35%，最重要的是中立選民，對賴清德的信任度也只有39%。

李彥秀說，總統是國家領導人，團結內部、抵禦外侮是國家元首的責任與義務。對於一個剛剛就任百日的總統而言，這是一份完全不及格的成績單，賴清德的信任度，窮得只剩下民進黨的死忠支持者。信賴與疑賴，絕對不是林右昌嘴巴說說，請民進黨與賴清德用具體的行為，來爭取台灣人民與國際社會的信賴。
 

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