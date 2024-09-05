美14歲槍手教室掃射釀4死！　警：將以「成人身分」受審

▲喬治亞州阿巴拉契中學（Apalachee High School）爆發槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州4日上午爆發校園槍擊案，造成至少4人死亡、9人受傷，而14歲槍手已遭警方逮捕，將被指控謀殺罪，並以成人身分受審。

根據CNN報導，這場槍擊案發生在喬治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）附近溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School）校園內，該校14歲學生葛瑞（Colt Gray）在教室內開槍，造成2名學生、2名教師死亡，另外還有9人受傷。

▲學生疏散至足球場。（圖／路透）



喬治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation）表示，槍手將被指控謀殺，並以成人身分受審。據了解，葛瑞使用的是AR-15步槍，但目前執法人員未透露槍枝來源、子彈數量和行兇動機等細節。

多名執法官員透露，在槍案發生前阿巴拉契中學曾接獲電話警告，對方表示將有5所中學發生槍擊案，而阿巴拉契中學將是第一個，但目前尚未掌握是誰打的電話。

警方指出，現階段仍在調查死者、傷者與槍手的關聯，巴羅縣（Barrow County）的所有學校本周將全數停課關閉。

根據統計，這起槍擊案是美國今年發生的第45起命案，也是最嚴重的一起。此外，這也是2008年以來第11起造成4人以上死亡的大規模校園槍擊案。