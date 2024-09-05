小老弟的背叛！白俄空軍戰機緊急升空　首度擊落俄羅斯攻擊無人機

▲ 民眾拍下疑似無人機殘骸被擊落畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

白俄羅斯是俄羅斯重要盟友，總統盧卡申科更是和俄國總統普丁稱兄道弟，但白俄空軍據信於5日在靠近烏克蘭邊境的哥麥利市（Gomel）附近上空，擊落2架俄羅斯攻擊無人機，若屬實將是白俄首度在領空內成功攔截俄國無人機。

俄軍5日夜間再度對烏克蘭發動大規模無人機空襲，據白俄獨立軍事觀察媒體Belaruski Hajun，白俄空軍多架戰機於當地凌晨約1點半緊急升空，在哥麥利市附近攔截無人機，網路曝光的畫面可見機體殘骸一邊燃燒一邊從空中墜落。約1小時後，第3架俄軍無人機於凌晨2點半進入白俄領空，但不清楚後來下落。

BREAKING: A drone has been shot down over the Gomel region in Belarus.



It is currently unclear who the drone belonged to.#Ukraine #russia #UkraineWar pic.twitter.com/C8xftEY0fT — AndrRay (@andr_ray) September 4, 2024

哥麥利市位於白俄東南部索日河畔，距離烏克蘭邊境不到30公里。《基輔獨立報》指出，過去也經常有俄軍用來空襲烏克蘭的攻擊無人機偏離航線，飛入白俄領空，而這是白俄空軍首度成功擊落。白俄國防部對此則尚未發表評論。

5日是白俄戰機過去一周內第二次緊急升空保護領空，此前在8月29日也有一架白俄戰機試圖擊落一架入侵領空的俄國「見證者」（Shahed）無人機，但不清楚是否成功。