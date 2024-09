小老弟的背叛！白俄空軍戰機緊急升空　首度擊落俄羅斯攻擊無人機

▲ 民眾拍下疑似無人機殘骸被擊落畫面。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

白俄羅斯是俄羅斯重要盟友,總統盧卡申科更是和俄國總統普丁稱兄道弟,但白俄空軍據信於5日在靠近烏克蘭邊境的哥麥利市(Gomel)附近上空,擊落2架俄羅斯攻擊無人機,若屬實將是白俄首度在領空內成功攔截俄國無人機。

俄軍5日夜間再度對烏克蘭發動大規模無人機空襲,據白俄獨立軍事觀察媒體Belaruski Hajun,白俄空軍多架戰機於當地凌晨約1點半緊急升空,在哥麥利市附近攔截無人機,網路曝光的畫面可見機體殘骸一邊燃燒一邊從空中墜落。約1小時後,第3架俄軍無人機於凌晨2點半進入白俄領空,但不清楚後來下落。

BREAKING: A drone has been shot down over the Gomel region in Belarus.



It is currently unclear who the drone belonged to.#Ukraine #russia #UkraineWar pic.twitter.com/C8xftEY0fT