　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

▲肯德基聯名柯南合推2款新品　線上解密活動抽大型公仔。（圖／肯德基提供）

▲肯德基聯名柯南合推2款新品。（圖／肯德基提供）

記者黃士原／台北報導

肯德基今日宣布與日本知名IP《名偵探柯南》跨界聯名，除了推出「闇黑魚子海陸Q蝦堡」、「闇黑芝麻蛋撻」2款新品，還加碼線上解謎活動，有機會把大型公仔、漫畫帶回家。

▲肯德基聯名柯南合推2款新品　線上解密活動抽大型公仔。（圖／肯德基提供）

▲闇黑魚子海陸Q蝦堡（右）以黑麵包搭配雞腿排、辣味蝦排。（圖／肯德基提供）

在《名偵探柯南》動漫裡，不論到哪都會出現黑色身影的「犯人」，這次肯德基特別推出2款「黑化」聯名新品，分別是「闇黑魚子海陸Q蝦堡」、「闇黑芝麻蛋撻」。「闇黑魚子海陸Q蝦堡」以黑麵包搭配肉質厚實的100%原塊雞腿排、酥脆咔滋的辣味蝦排，以及黃金魚子醬。

▲肯德基聯名柯南合推2款新品　線上解密活動抽大型公仔。（圖／肯德基提供）

▲「闇黑芝麻蛋撻」表層塗上極厚的濃郁黑芝麻醬，內餡還能吃到軟Q白玉與芝麻餡。

「闇黑芝麻蛋撻」表層塗上極厚的濃郁黑芝麻醬，內餡還能吃到軟Q白玉與芝麻餡。為了照顧原味蛋撻擁戴者，肯德基也推出「闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒」，3顆原味蛋撻配上3顆闇黑芝麻蛋撻，一盒享受雙重美味。9月10日至9月17日購買「闇黑芝麻蛋撻禮盒」或「闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒」，再加送1顆原味蛋撻。

▲肯德基聯名柯南合推2款新品　線上解密活動抽大型公仔。（圖／肯德基提供）

▲3款聯名包裝皆內藏有密碼，成功解開3個美味密碼，就有機會免費獲得大型公仔1組。（圖／肯德基提供）

除了新品，肯德基加碼推出兩波線上挑戰，只要購買闇黑魚子海陸Q蝦堡、闇黑芝麻蛋撻禮盒與闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒，即可獲得對應的聯名限定包裝，3款皆內藏密碼，第一波活動只要成功解開3個美味密碼，並於9月10日至9月30日登入指定解謎網站，就有機會免費獲得大型公仔1組。第二波於10月1日至10月21日登場，只要解開「犯人」於門市內所留下的線索，可抽全套漫畫。

▲魔國聯邦名物餐。（圖／木棉花提供）

另外，頂呱呱與木棉花合作的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主題餐廳（頂呱呱中崙店），9月再推出新餐點，包含「魔國聯邦名物餐」和「蜜莉姆點心組」，每份套餐均附有角色插旗及獨家貼紙。

魔國聯邦名物餐有使用紫米的魔素呱呱包、裹上竹炭粉的原初之黑炸雞，與清涼爽口的利姆路雪泥；蜜莉姆點心組則是酥脆吉拿棒加上香濃蜂蜜與酸甜莓果粉，搭草莓荔枝氣泡飲。

ET快訊
快訊／柯文哲18:30抵達台北看守所
快訊／柯文哲遭收押！台北看守所外逾50人聚集
快訊／柯文哲遭羈押禁見　國民黨這樣說
柯文哲遭收押！今晚住3人房有室友　看守所已備好便當
快訊／柯文哲羈押禁見　土城看所外警力增至170人
快訊／柯文哲羈押禁見！　王世堅說話了
柯文哲收押禁見　「看守所晚餐菜色」曝
柯文哲羈押禁見　民進黨團發聲了
快訊／柯文哲羈押禁見！土城看守所外90警力戒備
LIVE／柯文哲上囚車！　送台北看守所
快訊／柯文哲上銬搭囚車畫面曝　將移送台北看守所
快訊／柯文哲遭收押！北檢「一人專車」直送北所　警全程戒護
快訊／柯文哲遭羈押禁見！是否提抗告？律師鄭深元點頭
快訊／柯文哲遭羈押3理由曝！
柯文哲收押禁見　柯媽媽手機進語音信箱
柯文哲羈押禁見！　黃揚明分析勢必抗告：民眾黨恐成過去式

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

純！100%真蔬果　波蜜一日蔬果汁堅持無添加

簡奢系衛生紙推全聯限定環保包裝　「厚愛地球」一抽搞定！

【廣編】大學眼鏡與HOYA首發多焦點認證　台灣老花眼鏡驗配全新變革

【廣編】驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

打破你對咖啡的想像！德國iF設計獎KOOBESTAR酷覓咖啡 登陸台北東區

飯桶之光挑戰賽！米的知識大會考你能答對幾題？

上班族必備高CP保健食品！營養師教就近在全家便利商店選購指南

「陽光紅麝香葡萄」新品種曝光！山梨縣稀有研發　日本人也難買到

一天只接10通預約！台中曲奇餅中秋限定款　繼光香香雞聯名寶可夢

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

180公分巨蜥闖客廳閒晃　一家3口回過神嚇到起飛

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

純！100%真蔬果　波蜜一日蔬果汁堅持無添加

簡奢系衛生紙推全聯限定環保包裝　「厚愛地球」一抽搞定！

【廣編】大學眼鏡與HOYA首發多焦點認證　台灣老花眼鏡驗配全新變革

【廣編】驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

打破你對咖啡的想像！德國iF設計獎KOOBESTAR酷覓咖啡 登陸台北東區

飯桶之光挑戰賽！米的知識大會考你能答對幾題？

上班族必備高CP保健食品！營養師教就近在全家便利商店選購指南

「陽光紅麝香葡萄」新品種曝光！山梨縣稀有研發　日本人也難買到

一天只接10通預約！台中曲奇餅中秋限定款　繼光香香雞聯名寶可夢

中秋節吃柚子要小心！醫師警告「這類人」別吃：嚴重恐致命

專訪／20歲高顏值男團「宿舍沒電視、電腦」　自曝叛逆：公司罵很慘

快訊／柯文哲遭羈押禁見！雙手上銬押進囚車　18:30抵台北看守所

真理大學校長不滿遭解聘提申訴　教育部：請董事會查明疑義

洪小鈴罹早發性失智「認不出女兒」　寇世勳無奈勸：做好心理準備

假亡者簽名偽造遺屬騙1.4億房產　台版「地面師」賺死人錢手法曝

快訊／柯文哲涉貪遭收押禁見！　台北看守所外逾50人聚集

快訊／柯文哲遭羈押禁見　國民黨：盼司法依照事實證據辦案

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏　黃偉哲盼國際交流惠及在地企業

【廣編】陽獅集團玩轉創意　創新周年慶點亮夢想品牌

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

消費熱門新聞

好市多1夯品特價了！會員狂囤貨：終於等到了

超商咖啡「買20送20」狂省千元！

週年慶購物風向已改變？

「紅麝香葡萄」新品種曝光！日人也吃不到

拿坡里周年慶大披薩特價199元　必勝客首推「比薩寄杯」

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品

驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

厚棒衛生紙再推全聯限定環保包裝

超商咖啡限時今天買1送1！開學軍人節囤一波

超商神還原蠟筆小新美食！蛋包飯、小白飯糰必吃

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

行動力保健品「年度最殺折扣」僅到9/15

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

更多熱門

相關新聞

房東棄年收租400萬金雞母　員林整棟肯德基求售1.58億

房東棄年收租400萬金雞母　員林整棟肯德基求售1.58億

擁有穩定租約且大型連鎖業進駐，是不少頂級包租公夢寐以求的事，在員林市中心，民權街上由肯德基進駐的店面整棟7樓建物，房東整棟開價1.58億元求售，換算單坪價格僅33萬元，在地房仲認為開價略為偏高一點，且相當看人買。

蛋撻熟客卡7折！肯德基推中秋專屬優惠

蛋撻熟客卡7折！肯德基推中秋專屬優惠

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

11個Google搜尋隱藏彩蛋＆小遊戲

11個Google搜尋隱藏彩蛋＆小遊戲

達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

關鍵字：

肯德基名偵探柯南

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

快訊／第二次羈押庭結果出爐！柯文哲遭收押禁見

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

即／新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／羈押3理由曝！圖利沈慶京逾200億　法官認柯文哲：執意為之

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面