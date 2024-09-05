肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

▲肯德基聯名柯南合推2款新品。（圖／肯德基提供）

記者黃士原／台北報導

肯德基今日宣布與日本知名IP《名偵探柯南》跨界聯名，除了推出「闇黑魚子海陸Q蝦堡」、「闇黑芝麻蛋撻」2款新品，還加碼線上解謎活動，有機會把大型公仔、漫畫帶回家。

▲闇黑魚子海陸Q蝦堡（右）以黑麵包搭配雞腿排、辣味蝦排。（圖／肯德基提供）

在《名偵探柯南》動漫裡，不論到哪都會出現黑色身影的「犯人」，這次肯德基特別推出2款「黑化」聯名新品，分別是「闇黑魚子海陸Q蝦堡」、「闇黑芝麻蛋撻」。「闇黑魚子海陸Q蝦堡」以黑麵包搭配肉質厚實的100%原塊雞腿排、酥脆咔滋的辣味蝦排，以及黃金魚子醬。

▲「闇黑芝麻蛋撻」表層塗上極厚的濃郁黑芝麻醬，內餡還能吃到軟Q白玉與芝麻餡。

「闇黑芝麻蛋撻」表層塗上極厚的濃郁黑芝麻醬，內餡還能吃到軟Q白玉與芝麻餡。為了照顧原味蛋撻擁戴者，肯德基也推出「闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒」，3顆原味蛋撻配上3顆闇黑芝麻蛋撻，一盒享受雙重美味。9月10日至9月17日購買「闇黑芝麻蛋撻禮盒」或「闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒」，再加送1顆原味蛋撻。

▲3款聯名包裝皆內藏有密碼，成功解開3個美味密碼，就有機會免費獲得大型公仔1組。（圖／肯德基提供）

除了新品，肯德基加碼推出兩波線上挑戰，只要購買闇黑魚子海陸Q蝦堡、闇黑芝麻蛋撻禮盒與闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒，即可獲得對應的聯名限定包裝，3款皆內藏密碼，第一波活動只要成功解開3個美味密碼，並於9月10日至9月30日登入指定解謎網站，就有機會免費獲得大型公仔1組。第二波於10月1日至10月21日登場，只要解開「犯人」於門市內所留下的線索，可抽全套漫畫。

▲魔國聯邦名物餐。（圖／木棉花提供）

另外，頂呱呱與木棉花合作的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主題餐廳（頂呱呱中崙店），9月再推出新餐點，包含「魔國聯邦名物餐」和「蜜莉姆點心組」，每份套餐均附有角色插旗及獨家貼紙。

魔國聯邦名物餐有使用紫米的魔素呱呱包、裹上竹炭粉的原初之黑炸雞，與清涼爽口的利姆路雪泥；蜜莉姆點心組則是酥脆吉拿棒加上香濃蜂蜜與酸甜莓果粉，搭草莓荔枝氣泡飲。