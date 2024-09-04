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肯德基推中秋專屬優惠！蛋撻熟客卡7折　7塊炸雞特價299元

▲▼肯德基原味蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基原味蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

肯德基9月推出多項優惠，除了蛋撻熟客卡7折、多組經典商品優惠神券最低5折，還有消費者最愛5碼神券，其中優惠代碼40337的7塊咔啦脆雞只要299元。此外，線上PK APP消費滿額就送原味蛋撻禮盒，免消費登入再抽萬元旅遊金。

肯德基中秋檔期推出許多專屬優惠，即日起至9月30日，一本5張蛋撻熟客卡特價990元，每張可兌換1盒原味蛋撻，換算下來現省210元，等同7折優惠。9月6日至9月9日、9月13日至9月17日，推出出咔啦脆雞7塊299元優惠（優惠代碼：40337）；9月6日至9月17日則是原味蛋撻禮盒買一盒送一顆。

▲肯德基蛋撻熟客券優惠990元，等同7折。（圖／肯德基提供）

▲肯德基蛋撻熟客卡優惠990元，等同7折。（圖／肯德基提供）

肯德基另推出多款優惠組合，包括香酥脆薯（小）x2（優惠代碼：40596）、4塊上校雞塊x2（優惠代碼：40457）、雙色轉轉QQ球x1+原味蛋撻x1+無糖綠茶（小）x1（優惠代碼：40525）、咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶（小）x1（優惠代碼：40531），咔啦脆雞x4+4塊上校雞塊x1+香酥脆薯（大）x1+原味蛋撻x4+百事可樂（中）x2（優惠代碼：50390），最低5折。

▲歡慶肯德基爺爺生日 9月6日至9月9日7塊咔啦脆雞特價299元。（圖／肯德基提供）

▲9月6日至9月9日7塊咔啦脆雞特價299元。（圖／肯德基提供）

此外，即日起至9月30日，天天登入PK APP就能領到美食優惠券（58折起），免消費登入還能抽萬元旅遊金。9月5日至9月17日，會員只要在一天前網路預訂消費滿800元，就送原味蛋撻禮盒兌換券1張。

▲麥當勞全球版APP本周限定7大優惠券出爐。（圖／業者提供）

另外，麥當勞全球版APP也有「7大優惠券」，「單點中杯指定飲料買1送1（雪碧／無糖紅茶／無糖綠茶）」，使用期限至9月4日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋特價53元」、「單點蘋果派特價32元」、「單點勁辣雞腿堡特價65元」，使用期限至9月8日。

9月6日前每日晚上5時至9時，可領特價99元的「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」；而「買超值全餐送小薯」，使用期限為9月6日起至9月8日。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。
 

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