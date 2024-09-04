肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

▲肯德基蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少網友公認，肯德基的本體是「蛋撻」才對。而一名網友訝異直呼，蛋撻好吃的秘訣，是因為加了牛油而不是奶油，讓原PO好奇拋問，對不吃牛的人來說，「算不算破戒啊？」文章曝光後，引來千人崩潰回應，「愛肯德基但不吃牛的人極度震驚中」、「我第一次知道...OMG」。

一名網友在《Threads》表示，最近得知一個美食冷知識，就是肯德基蛋撻好吃的秘訣，關鍵在於加了牛油而非奶油，因此讓原PO好奇求問，「不吃牛的人可以吃牛油嗎？吃肯德基蛋撻算不算破戒啊？」

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一票吃貨崩潰直呼，「我真的傻眼...為什麼要讓我知道啊，但確定不是鮮奶油嗎？我記得是鮮奶油加蛋液而已，根本沒有任何油類」、「熱愛肯德基，但不吃牛的人，極度震驚中」、「肯德基店員都會主動告知說蛋撻不是素的」、「我第一次知道...OMG」、「為什麼要讓我滑到這篇！這樣又少一個好吃的東西惹」、「愛肯德基但不吃牛的人極度震驚中」、「完蛋了，我該告訴我不吃牛的朋友嗎」。

也有網友回應，「鍋邊牛，就像老四川麻辣鍋基底是用牛骨熬的一樣，還是吃」、「要看不吃牛的程度到哪裡！我們都是『不直接吃到牛肉』就可以，但還是會努力避開沾到肉末之類的（比方說聚會吃共鍋），畢竟破戒還是會覺得內心怪怪的」、「我是只要不吃到牛本體就好，不然出去吃飯真的很麻煩」。

不過也有網友質疑，「可是在香港，牛油是奶油啊」、「是牛油還是牛奶油？兩個感覺差很多」、「中國好像稱呼奶油為牛油，會不會是看到中國資訊誤會」。

事實上，有顧客在肯德基臉書分專詢問，「蛋塔使用的動物性油脂，到底是牛奶成分做出來的奶油（又稱牛油，但蛋奶素可用）？是牛萃取出來油？還是有使用豬油？這對不同飲食禁忌的人很有差，沒說明清楚就只會讓有疑慮的人只好乾脆避免食用」。肯德基則回應，「肯德基的蛋撻使用的是牛的油脂」。

▼肯德基表示是使用牛油沒錯。（圖／翻攝肯德基FB）

