33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！心碎領回遺體

▲永和一名33歲男子墜樓亡，母親悲曝兒子是「小草」。（圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區某商業大樓2日晚間發生墜樓案！一名黃姓男子因不明原因墜樓，撞擊路邊變電箱後，頭顱破裂當場死亡。據了解，該名33歲黃男是「小草」，8月31日當天曾到北檢聲援柯文哲京華城案，還曾在現場與網紅「四叉貓」劉宇發生肢體衝突、搶奪攝影器材，遭四叉貓報警提告。對此，黃男母親悲曝，兒子確實是小草。

黃男母親接獲兒子死訊後趕赴板橋殯儀館，認屍時傷心透露，「兒子確實是小草」，平常都有參加民眾黨活動，在永和租套房獨居。檢方3日相驗後開出死亡證明，黃母沒有異議，已將遺體領回，要處理相關後事。

「831聲援柯文哲活動主辦單位」發出聲明稿如下：

關於9月3日媒體報導之新北市永和區男子墜樓身亡事件，經過查證，確認其身分為台灣民眾黨黨主席柯文哲長期支持者黃姓男子，深感不捨。

今年8月31日起在臺灣臺北地方檢察署前的「831程序要正義，司法要公正，聲援柯文哲」活動，黃男積極參與，並拿起麥克風與民眾分享他的看法。

當時，有癲癇病史的黃男突然病發，由於主辦單位現場備有醫護站與合格醫療人員，立刻採取緊急救護，並派員陪同至醫院就醫，待情況穩定後，主辦單位與黃男確認身體無礙後讓其返家休養。

雖然身體無礙，但黃男的發病情形卻在網路上遭到特定政治傾向之粉專的影片留言霸凌，當中不少極盡嘲諷。且活動途中黃男與該粉專直播主一度發生衝突，更讓他飽受抨擊。

目前並未得知今日憾事與霸凌之關聯，請勿過多聯想。但也提醒，身為自由、民主的臺灣人，沒有任何一個人應遭受此等對待，不應使用肢體暴力，網路留言更應謹言。

最後，再次為夥伴的逝世哀悼，請家屬節哀，若有後續法律問題，主辦單位將會提供協助。

831 程序要正義，司法要公正，聲援柯文哲

活動發起人 李逸明

2024.9.3

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995