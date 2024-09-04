iPhone 16外觀曝光！　部落客：有預感這支會大賣

▲iPhone 16模型機。（圖／「少白老師」授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone 16系列亮相倒數7日，全球果粉翹首以待，知名數位創作者「少白老師」日前就曬照分享，拿到的iPhone 16模型機，同時也給予高評價，直呼「有預感這支會大賣。」

少白老師日前在Threads發文驚呼，「太快拿到了吧？我也嚇到，iPhone16雙後置垂直排列，坦白說滿好看的，我有預感這支會大賣，你喜歡新設計嗎？」

對此，網友們紛紛湧入朝聖，「算新設計嗎？邊角回歸4s，鏡頭回歸11？」「哪一次iPhone不是大賣」、「60Hz誰愛買誰買，我要買PM」、「外觀年年了無新意」、「原來是擠牙膏機，從11代代換到15，越換越失望」、「前幾代不也是直立鏡頭，只是不一樣的鏡頭造型而已～」、「前置挖孔沒有置中，好焦慮啊」、「蠻好看的」、「有點三星感」。

另外，根據《wccftech》報導，杜拜電子零售商Sharaf DG日前發布14秒影片，疑似是iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的「三眼鏡頭」，也暗示著可能包含新的微距鏡頭功能。