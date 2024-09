iPhone 16外觀曝光！　部落客：有預感這支會大賣

▲iPhone 16模型機。(圖/「少白老師」授權引用,下同)

記者周亭瑋/綜合報導

iPhone 16系列亮相倒數7日,全球果粉翹首以待,知名數位創作者「少白老師」日前就曬照分享,拿到的iPhone 16模型機,同時也給予高評價,直呼「有預感這支會大賣。」

少白老師日前在Threads發文驚呼,「太快拿到了吧?我也嚇到,iPhone16雙後置垂直排列,坦白說滿好看的,我有預感這支會大賣,你喜歡新設計嗎?」

對此,網友們紛紛湧入朝聖,「算新設計嗎?邊角回歸4s,鏡頭回歸11?」「哪一次iPhone不是大賣」、「60Hz誰愛買誰買,我要買PM」、「外觀年年了無新意」、「原來是擠牙膏機,從11代代換到15,越換越失望」、「前幾代不也是直立鏡頭,只是不一樣的鏡頭造型而已~」、「前置挖孔沒有置中,好焦慮啊」、「蠻好看的」、「有點三星感」。

另外,根據《wccftech》報導,杜拜電子零售商Sharaf DG日前發布14秒影片,疑似是iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的「三眼鏡頭」,也暗示著可能包含新的微距鏡頭功能。

Has a DUBAI tech retailer just leaked / teased us with a look at the color + camera update of the upcoming iPhone 16 Pro Max? ????



This was posted moments ago on their official Facebook account. What do you think? pic.twitter.com/ku1Ax6VaZ7