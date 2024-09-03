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iPhone16恐將「不再支援微信」？　網急喊別更新…官方回應了

▲▼網傳蘋果不再支援微信。（圖／翻攝自微博）

▲網傳蘋果不再支援微信。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

陸網2日有傳言指出，微信可能不再支援iPhone 16，iPhone一旦升級到iOS18.2系統將無法使用微信。「蘋果微信」相關話題也瞬間衝上熱搜，讓不少使用 iPhone的網友直呼，不敢更新系統。

綜合陸媒報導，蘋果的官方客服對此表示，微信是用戶非常常用的一個APP，iPhone新品不會把之前顧客正常使用的APP，權限關閉剝奪，「這個iPhone16不支持微信的說法，我們目前沒有得到官方的通知。」

▲雙方官方第一時間皆否認傳言。（圖／翻攝自微博）

▲雙方官方第一時間皆否認傳言。（圖／翻攝自微博）

騰訊公司的工作人員也否認此傳言，「暫時沒有接收到這個消息。」

相關消息一出，引起網友熱議，「說實話，微信和蘋果相爭的話，我覺得蘋果贏不了一點，微信不可替代，蘋果隨便換。」但也有網友對此消息表示質疑，「傳歪了，不是不支持，而是騰訊再不交蘋果稅的話，就把微信APP從Apple Store下架，所有iPhone設備都無法安裝、更新微信。」

先前有消息指出，蘋果加大對騰訊和字節跳動的施壓力度，蘋果希望「堵住」小遊戲支付漏洞，避免開發者將用戶引導向外部支付系統。

▲。（圖／CFP）

▲微信是騰訊公司旗下的社交應用程式。（圖／CFP）

騰訊管理層曾回應，騰訊目前正在和蘋果公司進行商討，並且希望取得一個三方共贏的積極成果，「我認為大家對目前情況的本質有一些誤解，那就是目前我們並沒有通過內購（繞開支付）對iOS上的小遊戲進行商業化。」

一名蘋果中國區技術顧問對傳聞表示，第三方言論關於iOS系統，或者蘋果設備，能否再使用微信，包括微信後續，能否在蘋果應用商店，繼續上架和下載，需要由蘋果公司和騰訊之間相互溝通探討，才能確定之後的情況。

▲蘋果秋季發布會將於9月10日凌晨1點登場。（圖／翻攝自微博）

▲蘋果秋季發布會將於9月10日凌晨1點登場。（圖／翻攝自微博）

蘋果2024年秋季新品發表會將於北京時間9月10日凌晨1點召開，屆時將推出最新的iPhone 16系列。CFRA Research的技術分析師Angelo Zino預測，由於加入了更多的人工智慧功能，iPhone 16系列的價格可能會全面上漲。

值得一提的是，在今年6月的年度開發者大會上，蘋果推出了蘋果智慧（Apple Intelligence），不過目前只有iPhone 15 Pro和15 Pro Max支援部分蘋果AI功能。而iPhone 16系列將全面支援蘋果AI，從這個意義上講，iPhone 16系列可以說是蘋果的第一款真正的AI手機。

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