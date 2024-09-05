嗜賭男賠光妻嫁妝、拿小孩壓歲錢繼續賭　拋家20年下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）酗酒、嗜賭，不僅賣光妻子的陪嫁金飾，還拿子女的壓歲錢、零用錢、學費去賭博，甚至因案直接拋家棄子，逃逸至中國生活超過20年。3名子女如今皆已成年，考量到父親自幼從未扶養過他們，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務，並在日前獲得法官裁定准許。

▲阿興被子女指控賭博成性。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興酗酒、賭博成性，不僅到處欠債，還將妻子的陪嫁金飾、子女的周歲金飾通通變賣一空，將錢花光才回家繼續討要，甚至還拿子女的壓歲錢、零用錢、學費去賭博，從未盡到為人父的責任。

更誇張的是，阿興在2003年間因為涉犯刑事案件，逃逸至中國生活，至今已超過20年未歸。3名子女認為，父親無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。

面對子女的控訴，阿興經過法院經合法通知，並未到場表示意見，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官經調查後認為，阿興目前因案正在接受司法矯正，沒有工作收入，在當地也無親屬照顧，的確有受扶養之必要，但他自3名子女年幼起從未扶養、照護，離家之後也沒有回來探視或給付扶養費，確實屬於無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如今若反過來要求子女負擔扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許3名子女的請求，免除他們對父親的扶養義務。