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正港高富帥！川普18歲兒子上學首日特勤局保護　學費1年200萬

▲▼美國前總統川普兒子拜倫（Barron Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜倫身高約201公分，今年5月高中畢業，英語、斯洛伐克語相當流利。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普18歲小兒子拜倫（Barron Trump）今年5月高中畢業，到底會上哪間大學成為話題，如今謎底揭曉，他4日被拍到現身紐約大學，就讀該校的史登商學院（Stern School of Business）。拜倫身高6尺7吋（201公分），英語、斯洛伐克語都相當流利，在特勤人員簇擁下步入校園。

紐約郵報、今日美國報等報導，拜倫是川普與第3任妻子梅蘭妮雅唯一的兒子，他4日身穿白色polo衫、黑色褲子和愛迪達Gazelle鞋款，拎著黑色背包，在多名特勤局（Secret Service）人員包圍之下，步入位在曼哈頓市中心的校園。在前往上課教室之前，他先到訪院長辦公室，現階段並不清楚他計畫選修哪些課程。

紐約大學每年學費約為6萬2700美元（約新台幣200萬元），今年錄取率8%，外傳加上日常開銷等款項，一年總費用接近10萬美元。消息人士透露，拜倫不會住在校內，將會每天從川普大廈通勤。

在拜倫4日現身紐約大學之前，他會選擇就讀哪一所大學始終是保密狀態，許多人猜測他可能依循家族慣例前往常春藤盟校的賓州大學沃頓商學院（Wharton School at the University of Pennsylvania），和川普、川普女兒伊凡卡等人同校。

▲▼ 美國前總統川普兒子拜倫（Barron Trump） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳川普要求拜倫成績都要拿到A。（圖／達志影像／美聯社）

不過川普曾於8月透露，已有多間學校錄取拜倫，拜倫將會就讀在紐約的學校，「他是非常棒的學生，他很聰明」。外傳川普要求拜倫，成績都要拿到A，且不准抽菸、喝酒、刺青。

拜倫的英語與斯洛伐克語都相當流利，他從小就能夠以斯洛伐克語與祖母交談，會打高爾夫球、籃球、棒球、美式足球等，身高比川普還要高。不過他相當低調，Facebook、Instagram、TikTok等社群平台都找不到拜倫的官方帳號。

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