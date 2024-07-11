承諾衝第3部國片！文化部長看《愛的噩夢》有感：男人不斷曖昧受苦

▲文化部長李遠實現諾言看第3部國片《愛的噩夢》，由廖明毅用iPhone 拍攝，林柏宏與謝欣穎、項婕如和林艾璇（大元）主演。（圖／華映娛樂提供）

記者林育綾／台北報導

文化幣近來推出「國片馬拉松」，文化部長李遠先前承諾自己「每一部都要去看」，如今也實現諾言衝第3部片，由廖明毅用iPhone 拍攝愛情懸疑電影《愛的噩夢》。李遠今（11）日也在臉書分享心得，提到男人一生不斷追求新的「曖昧試探期」，然後重複受苦，甚至噩夢連連。

廖明毅繼4年前《怪胎》之後，完成第二部用iPhone手機拍攝的電影《愛的噩夢》在近日上映。文化部長李遠也在個人臉書寫下觀影心得，表示電影一開始的情節就先預告，愛情最美好、最吸引人、最令人渴望的就是「愛情即將要開始或剛剛開始」的那一段曖昧試探期。

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他寫道： 「所以男人一生中才會不斷去追求新的『曖昧試探期』，然後開始重覆的受苦，甚至噩夢連連。就像電影中由林柏宏飾演的在劇中沒有名字的男人，象徵意味濃厚。」

▲李遠在觀影心得提到，男人一生不斷追求新的「曖昧試探期」，然後反覆受苦。（圖／華映娛樂提供）

李遠說，每個男人都會有相同的慾望和內心的黑洞，為了填滿那個黑洞，不惜代價一次又一次跌入像地獄般的深淵，享受痛苦。而電影中男人分別遇到三個不同的女人，透過許願及夢境，將這三段情感串連在一起，創造出一種奇幻的人生旅程的樂趣。

正因為有「樂趣」，才甘願忍受愛情的痛苦和噩夢，李遠說，「這是電影所提出的哲學思考，使我們會回望過去自己的情感的經驗。」並讚，「這部電影在商業和藝術之間得到了完美的平衡，在國際影展中陸續被肯定。」

他也提到，先前上映的兩部國片《八戒》和《破浪男女》，在全台灣票房都已突破1千萬，期待這一部也有好票房，互相帶動台灣電影的氣勢。此外使用文化幣看國片，看5部就能獲得1000點（相當於1000元），李遠鼓勵青年，「看越多台灣電影得越多點數，天底下怎麼可以有如此好康的事情？」

▲文化幣推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點。（圖／文化部提供）

有關文化部舉辦文化幣暑假限定「國片馬拉松」回饋，自7月5日至9月15日，只要看暑期國片2次，就能領到回饋100點，看3次200點、4次300點、5次400點，最多累積可領1000點回饋。

舉例來說，如果自己去電影院看國片，每次花200點，看第2次就可以獲得100點，第3次獲得200點，第4次300點，第5次400點，總共增加1000點。如果喜歡揪好友一起看國片，單次使用400點文化幣，除了可以累積觀看次數2次獲得100點，還會再加上「結伴看國片」活動再回饋100點。

▼暑假國片一次看。（圖／文化部提供）