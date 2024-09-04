退休所長愛心不停歇　攜手協會送暖至南橫

▲退休所長愛心不停歇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣警察局關山分局海端聯合所前所長劉明昌，於7月16日榮退，但其仍心繫轄區內民眾。3日10時許，與水里普衆宮、五股聖天宮全體委員、顧問及不二善關懷協會等全體成員，將包含沙拉油、醬油、罐頭、米粉及麵筋等，另外還有白米1千公斤，總計約新台幣17萬餘元的日常生活物資，以大貨車直送初來村辦公室廣場，並攜手現任所長張能為，將物資發送至南橫部落，退而不休的善心及義行，獲得民眾一致好評及讚許。

「警察心、菩薩行」！劉明昌於7月16日，正式結束40餘年警察生涯榮退，但其善心及善念仍不停歇。其於任職關山警察分局初來派出所及海端聯合所所長期間，多次引社會愛心資源送暖至偏鄉，於106年至108年，連續3年引「一善步履協會」會長，捐贈運動衣、運動鞋(約百餘雙)、保溫水壺、譜架及課外書籍等愛心物品予初來、新武及錦屏等小學，校方也都回贈感謝狀，以表達感謝之意；110年7月12日引中壢行善團及臺南六壬一善步履協會，捐贈毛毯50件及保溫瓶60個，予初來、崁頂、錦屏及廣源等長照中心與初來國小，除了以上的善行外，期間還有許多為善不欲人知的義行。

劉明昌又結合水里普衆宮、五股聖天宮及不二善關懷協會等愛心資源，透過關山警察分局海端聯合所所長張能為，將資源轉送予海端及南橫各部落，退警與現警攜手引社會愛心送暖，退警劉明昌足堪為「人民保母」的好榜樣！送暖及愛心時，員警也不忘向民眾宣導「交通安全月及防制詐騙」，因9月為交通安全月，期望民眾能夠落實「人本交通、停讓文化」的「車輛慢看停、行人安全行」，讓我們的交通環境更優質及安全。也要切記「1聽2掛3查證」的防詐三步驟及165防詐騙專線，若有疑慮務必查證，以守護自身財物安全。