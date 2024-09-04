台東去年代收申請案件　太麻里戶政事務所大武辦公室奪冠

▲去年台東縣府代收申請案件由太麻里戶政事務所大武辦公室奪冠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為減少民眾申請案件時的舟車勞頓，並均衡照顧及簡便各鄉鎮市民眾洽公需求，台東縣民服務中心自100年起，將縣民服務中心200多項業務，延伸至縣轄各區域戶政事務所與戶政各辦公室均可受理申請，節省往返台東市區所耗費之交通時間，落實簡政便民與親民服務目標。經統計去年全縣各戶政單位代收2千餘件申請案件，其中太麻里戶政事務所大武辦公室1600百餘件最多，前三名單位縣府將表揚鼓勵。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府整合超過200項民眾常申請案件項目，向下延伸至縣內15個戶政事務所及戶政辦公室(台東市戶政事務所除外)可以受理案件申請，讓每一鄉鎮的居民都能享有便利的公務服務，尤其是離島居民，更能感受這項服務帶來的便利性。

國際發展及計畫處表示，經統計去年各戶政單位共計代收了2374件申請案件，其中太麻里戶政事務所大武辦公室受理1616件，關山戶政事務所池上辦公室受理228件，關山戶政事務所鹿野辦公室受理194件，三個辦公室共計受理2038件，佔總服務案件的90%以上，為了表彰績優單位的努力推動親民服務，台東縣府將給予獎勵，並期許各機關能夠繼續提升服務品質，造福更多偏鄉及離島地區的居民。