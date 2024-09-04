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高雄新航線大爆發！「日韓越馬」通通都有　開航時間一次看

▲台灣虎航昨天下午在桃園機場航勤接駁車傳出前往日本大阪、東京航班送錯旅客烏龍事件。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本新聞航班）

▲台灣虎航即將開航高雄飛日本岡山、札幌航線。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新航線大爆發！立委賴瑞隆指出，高雄小港機場是南台灣最大的國際機場，未來目標是要朝向1650萬人次的年運量，他今天(4日)再次邀集民航局開會，目的就是要督促儘速恢復疫情前的航班航點或開闢新航線。根據規劃，下半年起包含日本岡山、札幌、熊本、越南富國島航線、馬來西亞的亞庇都將陸續開航，提供旅客更多選擇。

民航局在會議上報告指出，高雄機場今年夏季國際及兩岸定期客運航班飛航26處境外航點，每週飛航307班，分別恢復至2019年航點數37處之70%，每週368班次數之83%。

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而規劃新闢及復飛航線則包括：台灣虎航高雄飛岡山預計於今年10月27日起開航，另高雄飛札幌/富國島積極準備相關開航作業；中華航空高雄飛熊本規劃於今年冬季班表起復飛。

另外，濟州航空高雄飛釜山預計於今年10月29日起復飛；另高雄飛金浦航線已規劃今年10月17日至10月26日間飛航每週3班；馬亞洲航空規劃今年11月17日起開航高雄、亞庇航線，每週四班，長榮及星宇航空也表示未來會更加重視高雄機場航線。

▲▼立委賴瑞隆催促高雄機場儘速恢復疫前及新增航班航點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆催促高雄機場儘速恢復疫前及新增航班航點。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委賴瑞隆表示，疫後解封促使旅遊經濟大爆發，南部民眾出國需求暴增，導致高雄機場被抱怨航班航點恢復慢、機票比桃機貴以及飛機比桃機小又老，屢接鄉親抱怨及反應，因此，今(4)日再次邀集交通部民航局、國籍航空公司中華航空、虎航來共同討論高雄機場航班航點恢復情況。

會中要求民航局必須積極與各航空業者洽商，加快恢復至疫情前水準，並持續提供足夠誘因，吸引更多航空公司進駐高雄，不要讓民航局管轄的最大機場高雄機場落人於後，對不起南部民眾。

▲▼立委賴瑞隆催促高雄機場儘速恢復疫前及新增航班航點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆催促高雄機場儘速恢復疫前及新增航班航點。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆說，目前高雄機場國際及兩岸定期客運航班共26處境外航點，每週飛航共307班次，已經回復7成航點及8成的航班數，但在高雄出發機位卻仍一票難求，民眾多次反應出國仍舊要由桃園機場才能出境，要求華航公司規劃將大型飛機調撥至高雄服務，提升高雄飛航運量，未來新A321機型也要到高雄機場服務，持續提升高雄的載客量能及品質。

華航公司在會中說明，目前由高雄機場飛往新加坡與沖繩都已經持續營運中，飛往成田機場及大阪機場已經以每週10班的的運量在營運，國人關心的高雄熊本航線，目前正在申請航權，目標在明年1月開航，將以每週3班次來服務旅客。

台灣虎航表示，疫後虎航公司持續推廣高雄機場航班航點，除原有航點全數復航，新增峴港及金浦航點服務民眾需求，而高雄岡山航線8月已經開賣，富國島及北海道札幌航線都已經進入籌備最後階段，近期就會對外宣布航班資訊。

賴瑞隆表示，高雄國際機場已經投入880億元的建設經費，打造一站式大航廈，可服務一年1650萬人次的旅客，民航局應提早佈局，透過政策引導提供航空業者進駐高雄國際機場，培養旅客由高雄國際機場進出，未來航廈落成就有足夠旅客量來支應整個機場營運。

賴瑞隆最後期許，疫情前高雄國際機場旅客人數年年上升，在地旅客對於高雄機場需求提高，民航局要更積極拓展高雄機場航空業務，或爭取航空業者至高雄設立主要發展基地，提供旅客更多出境選擇，減少不必要的舟車勞頓。

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