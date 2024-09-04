服飾店都在賣「1穿搭」　她驚：同事路人也穿！網推：舒適又涼

▲許多妹子出門外加一件罩衫，讓穿搭更有層次感。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

天氣熱又不想露手臂的話，不少妹子都會加一件罩衫，清涼又有層次感。一名女網友表示，去逛服飾店都有賣罩衫，且款式很多變化，讓她一度想嘗試換新造型，不過考慮風格大眾化，同事、路人都在穿，原PO直呼「越是多人穿，越買不下去」，因此想問大家怎麼看？

一名女網友在Dcard表示，最近逛街時，發現每一間服飾店都在賣罩衫，有各種百變款式，「不管是短版、長版、洞洞還是透膚，到處都是。」

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原PO認為，不管裡面穿什麼，只要加上一件罩衫就十分時髦好看，由於她平時就穿個單穿T恤，一直想換個新風格讓自己更漂亮。

但話鋒一轉，因為一堆路人都在穿，觀察同事們也這樣穿搭來上班，讓她猶豫直呼，風格太大眾化了，「越是多人穿，越買不下去」，內心陷入矛盾之中。對此，原PO也求問，大家有什麼建議呢？

底下網友熱議，「看能不能在罩衫的基礎上，透過配色配件穿出新意，或是另外找時下冷門款式走小眾風格，而不是覺得流行款好看的同時，又傲嬌的覺得那不夠特別」、「不但能防曬還能遮住手上曾經開刀傷疤，只要不怕熱，自己又喜歡穿得舒服最重要」、「就是覺得配得好看、適合自己而已，如果本來的風格就是類似的，現在出了一個這種單品一定會買啊」、「我覺得罩衫很棒，可以穿小可愛，讓腋下通風，又不會露出肥肥手臂」、「覺得很多罩衫都有一種廉價感」、「也不是真的想穿，只是想遮副乳跟手臂」。