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搭機睡醒「突見帶血濕紙巾」　陸女超怕染病！航空公司回應了

女乘客搭機發現「帶血濕紙巾」憂染病　鑑定證實：有人血成分…航空公司回應了

▲重慶一名女子搭飛機，發現機上有帶血濕紙巾。（圖／翻攝自華商報）

文／CTWANT

中國重慶一名女乘客搭機時，發現機上有「帶血濕紙巾」，擔心會有病毒，連帶影響到健康，引發軒然大波。對此，航空公司也做出回應了。

據《華商報》報導，這名女乘客姓周，日前利用年假前往新疆旅遊，25日下午1時10分左右，她登上從烏魯木齊飛往重慶江北機場的PN6270航班，上飛機後，她拿出防曬口罩和眼罩放在前排座椅的置物袋中，當時沒注意到帶血的溼紙巾。

周女上飛機不久就覺得睏，於是在飛機起飛前開始睡覺，期間感到有些口渴，便向空姐要了2杯水，喝完將紙杯放進座椅的置物袋，這時發現裡面有一團東西，仔細一看是一團帶血的濕紙巾。由於那排是3人座，她坐在靠窗位置，旁邊是一對母子，她起身上洗手間後，向機上人員反應此事。

周女下飛機前，追問濕紙巾的情況，因為不清楚上頭的血液來源，擔心自己的身體受到影響，同時要求幫忙聯繫機場的地面醫療組。當天下午5點半左右，飛機抵達重慶江北機場，事後工作人員告知該濕紙巾已和垃圾一起扔掉，但她不相信，決定報警求助，「我報警後，他們又說那個濕紙巾找到了，還說飛機上的垃圾都是及時清理的」。

女乘客搭機發現「帶血濕紙巾」憂染病　鑑定證實：有人血成分…航空公司回應了

▲周女擔心感染疾病，希望確認濕紙巾的來源。（圖／翻攝自華商報）

周女要求鑑定濕紙巾上的血液成分，並追查來源，28日下午結果出爐，證實有人血成分。當天晚上，她到醫院做身體檢查，初步排除乙肝、丙肝、愛滋病等疾病感染的可能性，但醫師表示暫時無法排除病毒有潛伏期。

對此，航空公司回應，該濕紙巾是前一個航班上一名男性乘客流鼻血，至於為何當時沒有清走？則是清潔人員的疏忽，將對相關人士進行追責，「我們問了醫院，那個濕紙巾上的血液是否有病毒，他們根本無法進行檢測，除非警方可以做」。

周女指出，航空公司沒有提供證據，證明該血液是前航班男性乘客留下的證據，「那個血到底是他鼻子里裡流出來的，還是其他部位的血，他是不是一種惡意傳播，目前這些不得而知」，因此希望進行徹底調查，以確保公共安全。

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