回應關鍵便簽！吳怡萱狂嗆：又是北檢給的？　批組合拳毀滅柯文哲

記者黃彥傑、劉昌松、戴若涵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案中，台北地方法院2日裁定無保請回，北檢3日將抗告書送抵北院。4日又再爆出一張「關鍵便簽」及柯文哲有「上千萬」不明帳目，對此，民眾黨發言人吳怡萱回應了。

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

吳怡萱表示，北檢提出抗告後，陸續有偵辦消息傳出，「到底是不是北檢洩漏消息」，面對柯文哲爆出上千萬不明帳目，吳怡萱則喊，「這種喊價式的方式來誘導視聽，一下說700萬，一下說170萬，現在又說超過上千萬，現在這樣是在喊價嗎，看誰喊比較高？」

吳怡萱稱，那這樣的說法是不是真實的，希望媒體能向北檢求證，「北檢不能洩漏完訊息之後，又跟社會大眾說不予證實，那這到底是空穴來風，還是北檢自己放話完之後，又假裝沒這件事。」

針對容積率從392%變560%一案吳怡萱則說明，當時監察院提出糾正案，不管時任都發局長林洲民做出什麼樣的提醒，第一件事「這個提醒是週刊寫的，我也不知道是不是」，第二個既定的事實是，392到560是在當時副市長林欽榮主持的都市計畫委員會下，大家審議通過的結論，「現在到底在質疑的是監察院的糾正，還是當時都發局、都市計畫委員會做出的結果是有問題的？」

▲民眾黨發言人吳怡萱4日上午赴北檢召開記者會。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，針對「關鍵便簽」吳怡萱質疑，「它是真的嗎？如果是真的，它又是北檢給特定媒體的嗎？」，假設便簽是真的，其實也能看出來，柯文哲並沒有叫公務員要違法，「在推動市政的前提之下，本來就是不違法想辦法，不然難道整個台北市政都要停滯不前嗎？」

吳怡萱再強調，柯文哲在擔任台北市長期間，容積審議過程是在都委會進行，「所以他不知道都市計畫的審議決策過程，而且也沒辦法去干涉這個個案。」

吳怡萱認為，通篇的新聞感覺就是一個組合拳，東拼西湊，想要毀滅柯文哲的人格，卻沒有看到新聞中有提出相關事證，「再次重申如果這是北檢洩漏的訊息，請大家跟北檢求證，如果北檢要自清，不是你們洩漏的話，請北檢出面來說明。」