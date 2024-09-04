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大陸 大陸焦點 特派現場

男子一天「拔牙23顆＋植牙12顆」　13天後心臟驟停死亡

▲▼男子1天拔23顆牙後去世。（圖／翻攝自微博）

▲黃先生1天拔23顆牙。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江永康一名舒先生日前到德維口腔醫院，一次性拔除23顆牙齒，並在同日種植12顆牙齒，隨後疼痛不止，在術後13天因心臟驟停死亡。黃先生的女兒悲痛表示， 「沒想到我爸走得那麼快，給他買的新車都沒來得及開。」

據《現代快報》報導，黃先生的女兒指出，根據父親8月14日的植牙手術同意書顯示，本次拔牙23顆、植牙12顆，並且均為即刻修復，即「當天拔、當天種」，「在結束植牙手術後，爸爸的牙齒一直疼痛不止，並於8月28日因心臟驟停死亡。」

▲▼男子1天拔23顆牙後去世。（圖／翻攝自微博）

▲黃先生的手術同意書。（圖／翻攝自微博）

永康市衛生健康局的工作人員表示，「由於拔牙和死亡時間相隔13天，黃先生具體的死亡原因我們還在調查。」

德維口腔醫院工作人員對此回應，「植牙手術費用為每顆1500元（人民幣，下同），具體一次能拔除多少顆，需要由醫生進行面診、確定患者身體狀況後再確定。」對於黃先生的死亡，診所工作人員表示，不清楚。

▲▼男子1天拔23顆牙後去世。（圖／翻攝自微博）

▲黃先生的女兒將對該診所採取法律行動。（圖／翻攝自微博）

報導指出，根據黃先生的種植手術同意書，在接受的手術中，有多顆臼齒在拔除當天就進行了種植，與工作人員介紹的注意事項不符。

據該口腔醫院公告資料顯示，負責黃先生植牙手術的袁醫師有5年從業經歷，擅長根管治療、阻生智齒拔除、全口義齒。目前，袁醫師仍在該醫院正常上班。

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