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大陸 大陸焦點 特派現場

全家六口殉難於此！陸古鎮石板路鋪墓碑　官方急更換保存　

▲浙江古鎮石板路上的墓碑。（圖／翻攝都市快報）

▲浙江古鎮石板路上的墓碑寫著「全家六口殉難於此」。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

杜先生前往浙江湖州新市古鎮遊玩時，發現石板路上的一塊地磚是由舊墓碑鋪設的，上面寫著，「全家六口殉難於此，表弟和妹婿立！」十分駭人。杜先生認為，古鎮多少都會用無人認領的老舊墓碑做為地磚，但這墓碑非由兒女所立，好奇這家人出於何種原因遇難，便發到網路上求解，也意外引起輿論熱議。

▲浙江古鎮石板路上的墓碑。（圖／翻攝都市快報）

▲工人將石板路上的墓碑拆除，交由當地政府保存研究。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，湖州新市古鎮離杭州市中心約60公里，遊客中心出門50米（公尺，下同）左右，沈銓故居前是一條寬約10米、長200多米的石板路。在現場仔細與杜先生拍攝的圖片對比，沒有找到墓碑，倒是發現了3塊刻有其他文字的石板，每塊就三四個字，能認清的有「孝××節」、「彭意××」。

當地民眾表示，石板路修建約4年，原有一些青石板，後來還有重新用石板鋪，沒聽說過有古墓碑，「用古墓碑鋪路有可能，這些石板一般是從鄉下收過來的，在鄉下，有很多無主的墓碑當石板賣了。」

新市古鎮景區工作人員提到，確實有這塊古墓碑，已經挖起更換，目前保存在鎮政府。鎮政府工作人員說，石板路所用石材，都是從各處收購，或有一些古墓碑當成普通石材鋪路，「這塊古墓碑已經存放在倉庫裡，將邀請一些專家對墓碑進行考證，看是否具有歷史價值。」

至於這塊令人好奇的墓碑，有網友提出觀點指，查閱《太平天國志》第三十二卷「湖州篇」，「同治元年春，李秀成率部攻克湖州，對城內官員、清兵、地主、惡霸、士醫進行剿滅，新市鎮顧紫台一家六口及僕役共計十一口不幸被戮」，這裡的新市鎮正是圖片中的浙江湖州新市古鎮，墓碑離當時立碑的地方應該不遠，或說離當時殉難地方也不遠。

不過，關於這家人在太平天國時期於新市鎮被殺的說法，在地方史料記錄中，沒有太平天國時期顧紫台一家被害相關記錄，仍待專家考證才能釐清。

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