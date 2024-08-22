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大陸 大陸焦點 特派現場

男子偷「20尊佛像」回家供奉…還用紅漆改造　他辯稱：想改命

▲▼男子偷20尊佛像回家供奉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男子將部分偷來的佛像，用紅漆重新上色。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江紹興一名王姓男子近日將芳泉石宕廟內，20多尊佛像偷回家供奉，遭警方逮捕。鑑湖警方表示，王男因過度迷信，想將佛像帶回家供奉以此「改命」，還把他覺得顏色不好看的佛像，用油漆塗成紅色後，進行供奉。

據《澎湃新聞》報導， 鑑湖警方近日接獲，芳泉石宕廟的管理人員的報案稱，寺內一座1公尺高的佛像，以及配套的底座被竊。警方迅速趕往現場，透過監視器發現，一名形跡可疑的男子，曾拿著一個不明包裹上車離去。警方透過分析，抓獲犯罪嫌疑人王男。

▲王男被警方逮捕。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲王男被警方逮捕。（圖／翻攝自澎湃新聞）

王男表示，他從外省來紹興打工，以為佛像供奉得越多越好，能以此改命，於是經常到紹興各大寺廟進行「踩點」，將無人供奉的佛像偷回家，然後擺上水果以及糕點，並點上香、蠟燭進行供奉。王男還補充，因自己喜愛紅色，所以才把部分佛像的臉塗成紅色。

警方表示，王男在當地租了一間十幾平方公尺的房間，屋內擺放著各類大小的佛像，共20餘尊，屋內因點了香火，煙霧繚繞，有些佛像還被塗成了紅色，氣氛十分詭異，讓他們錯愕不已。目前，王男因涉嫌竊盜罪被刑拘，案件在進一步偵辦中。

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