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大陸 大陸焦點 特派現場

30歲男上班104天僅休1天…器官衰竭亡　公司拒賠182萬元

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲阿寶最終在醫院搶救不治身亡。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江舟山一法院近日公開一起違反了勞動法的案件。一名30歲的男子阿寶（化名）從事油漆工作，去年在一工地連續工作104天，過程僅休息1天後，因身體不適請假就醫，卻在醫院搶救無效，多臟器功能衰竭而死亡。阿寶的家人憤而將公司告上法院。

據《廣州日報》報導，阿寶工作合約從2023年2月至2024年1月，隨後被派往浙江舟山一計畫工地。 2023年5月25日，阿寶因為身體不舒服，請假到宿舍休息。5月28日，阿寶到工地工作，後因身體不適繼續請假休息，當天因病情嚴重送醫就診，後經搶救無效於6月1日凌晨死亡。

家屬隨即將阿寶生前的公司告上法庭，要求該公司對阿寶的死亡賠償擔責。

▲。（示意圖／CFP）

▲法院審理認為，該公司違反勞動法。（示意圖／CFP）

法院查明，阿寶因感染肺炎鏈球菌，導致後續發展成膿毒血症、多臟器功能衰竭而死亡，此疾病為急性疾病，若患者免疫力下降或細菌毒力較強均易感染。

法院還查到，2023年2月至2023年5月期間，除4月6日休息外，阿寶在104天的時間裡，均處於正常上班狀態，該公司違反了勞動法相關規定，才導致阿寶過度勞累，進而可能產生免疫功能受損等，各類身體健康問題。

法院認為，該公司的違法用工行為，增加了阿寶感染的風險，確認該公司的違法用工行為，與阿寶死亡之間，存在一定法律上的因果關係。

法院最終判處，該公司對阿寶死亡造成的損失應承擔20%的侵權賠償責任，即39萬餘元，同時應賠償精神損害撫慰金1萬元，故合計金額為40萬餘元（人民幣，下同，約台幣182萬元）。該公司不服，提出上訴，二審維持原判，目前，判決已經生效。

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