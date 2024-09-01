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刷牙NG習慣！　牙醫曝「1動作」讓牙齒越刷越黃

▲▼網搜刷牙「6個壞習慣」。（圖／Unsplash）

▲英國牙醫師就點出2種常見的刷牙習慣，可能會造成牙齒變黃。（示意圖／Unsplash）

記者張方瑀／綜合報導

口腔清潔是維持健康的重要關鍵之一，而牙齒是否發黃也影響人的笑容與自信。英國牙醫師就點出2種常見的刷牙習慣，可能會造成牙齒變黃，甚至傷害琺瑯質。

根據《每日郵報》報導，來自英國里茲（Leeds）的醫哈米德（Ferakh Hamid）指出，許多人在擠牙膏前，並未將牙刷刷毛沾濕就直接開始刷牙，而這種「乾刷」的刷牙方式可能會導致牙齒顏色變暗，甚至變黃。

雖然有人認為這樣可以更有效地去除牙漬，但哈米德指出，這種做法實際上會讓牙齒變得更暗沉，原因在於牙膏少了水分，無法均勻塗抹在牙齒上，導致清潔效果變差，「開始刷牙之前最好先把刷毛沾溼，這個小小的步驟可以讓牙膏更容易塗滿牙齒表面」

此外，另一個常見的錯誤則是在飲食酸性飲料或食物後，立刻刷牙，包含果汁、葡萄酒、含糖飲料、無糖碳酸飲料、柳橙、葡萄柚果汁等。

哈米德說，這些食物會弱化牙齒表面的琺瑯質，當琺瑯質弱化時，若立即刷牙，很容易造成琺瑯質的磨損，進而導致琺瑯質下方顏色較黃的牙本質逐漸暴露出來，「琺瑯質底下是牙本質，顏色比琺瑯質更黃一些。」

最好的做法是，在飲食酸性飲食後，至少等待一個小時再刷牙，讓琺瑯質有時間能夠恢復。

還有另一名牙醫指出，許多人會使用美白牙膏幫助牙齒維持亮白，雖然美白牙膏剛開始能洗掉牙齒上顏色較深的琺瑯質，但隨著時間推移，這些成分可能會讓牙齒變得更薄、更黃、更敏感，因為琺瑯質腐蝕後，就會露出較黃的牙本質。

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