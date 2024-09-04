14兒女全非親生？竹北吊車大王爆「養秘書小孩」：想減少社會悲劇

▲竹北吊車大王胡漢龑娶4妻、14名兒女，再加上事業有成，堪稱人生勝利組。（圖／CTWANT）

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竹北吊車大王胡漢龑有4妻14名子女，幫妻小打造一棟6億元的豪宅，奢華生活令人稱羨。不過近日他說，有秘書帶小孩過來，他從小養到大，他是要「減少社會不幸的悲劇」。

網紅孔文（超老闆）近日到豪宅訪問胡漢龑，胡被問到有幾位老婆。胡說，講太多不行啦，先講標準4位，也有秘書女友帶小孩過來，他從小養到大。

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▲胡漢龑說，有秘書帶小孩過來，他從小養到大。（圖／翻攝自孔文（超老闆）IG）

對於有人說他「很淫蕩」，胡表示，他其實能找小他1到20歲的年輕妹妹，但實際上他都是找小他1、2歲的。孔文說，胡漢龑很有責任感，才會有4個老婆，而不是紅粉知己。

至於擇偶條件，胡漢龑指出，他要跟另一半「談得來」，因為父親曾發過2個很大宏願，一個是吃一輩子素，二是從40多歲開始禁慾30幾年，「可能我把爸爸的扣打（額度）都給用完了」，他自認對妻子很公平，是「雨露均霑」型，如古代的皇帝，而皇帝可能是「交作業」，他是主動做功課的人。

影片曝光後，網友紛紛留言「沒錢還能有這麼多嗎」、「會不會是20幾歲的不鳥他」、「新竹吊車大王，額頭發亮！招財」、「有錢就叫有責任感，沒錢叫腳踏多條船」、「所以小孩都不是他的？」。

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