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外星生物？美國太空人突聽見「詭異敲門聲」　網驚呼：他們想聯絡

滯留太空站的太空人回報指揮中心，太空艙內部聽到規律的敲擊聲，引發外界揣測是否與外星生物有關。（示意圖，pixabay）

▲滯留太空站的太空人回報指揮中心，太空艙內部聽到規律的敲擊聲，引發外界揣測是否與外星生物有關。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

美國波音「星際客機」（Starliner）因技術問題延後返航，太空人滯留國際太空站期間，通報聽見異常聲響，引發外界猜測是否是外星生物，NASA進一步調查該聲響的來源，解開太空環境下聲音傳播的謎團。前太空人也將相關畫面分享至社群媒體，引起外國網友熱議，不少人紛紛笑稱這是外星人的傑作。

綜合外媒報導，太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）、威廉絲（Sunita Williams）已在太空站滯留近3個月，與地面保持密切聯繫，然而，在8月30日，威爾莫爾卻向休士頓的指揮中心回報個異常現象，連接太空站的「星際客機」不斷發出詭異的聲響，這讓整個任務蒙上了一層神秘的色彩。

威爾莫爾為了佐證其所聽到的神秘聲響，刻意將話筒對準太空艙內部，休士頓指揮中心經由遠端監聽，也證實聽到令人毛骨悚然、規律性的「砰、砰、砰」敲擊聲，並非出於威爾莫爾的幻聽。

針對太空人威爾莫爾所聽到的神秘聲響，美國太空總署給予了科學性的解釋。NASA表示，這些聲音是太空站設備運作的正常聲音，屬於太空站和Starliner太空船之間的聲音回授效果（audio feedback），並說明太空站的音訊系統結構繁複，因此容易產生雜訊與回聲，強調太空人聽到異常聲響時聯繫指揮中心是標準作業程序，完全不必過度擔心。

而前太空人哈德菲爾德（Chris Hadfield）在X發布「神祕噪音」的影片，讓許多網友驚呼，「自毀程序啟動！」「有外星人想和他們聯絡？」「感覺像有東西趴在太空船外面，（牠的）心跳很強」。


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