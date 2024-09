外星生物？美國太空人突聽見「詭異敲門聲」　網驚呼：他們想聯絡

▲滯留太空站的太空人回報指揮中心,太空艙內部聽到規律的敲擊聲,引發外界揣測是否與外星生物有關。(示意圖,pixabay)

圖文/鏡週刊

美國波音「星際客機」(Starliner)因技術問題延後返航,太空人滯留國際太空站期間,通報聽見異常聲響,引發外界猜測是否是外星生物,NASA進一步調查該聲響的來源,解開太空環境下聲音傳播的謎團。前太空人也將相關畫面分享至社群媒體,引起外國網友熱議,不少人紛紛笑稱這是外星人的傑作。

綜合外媒報導,太空人威爾莫爾(Barry Wilmore)、威廉絲(Sunita Williams)已在太空站滯留近3個月,與地面保持密切聯繫,然而,在8月30日,威爾莫爾卻向休士頓的指揮中心回報個異常現象,連接太空站的「星際客機」不斷發出詭異的聲響,這讓整個任務蒙上了一層神秘的色彩。

There are several noises I'd prefer not to hear inside my spaceship, including this one that @Boeing Starliner is now making. pic.twitter.com/NMMPMo5dtt