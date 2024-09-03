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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／國民黨挺柯策略兩頭空　中間選民批雙標、小草回流民進黨

▲▼國民黨民眾黨政黨協商會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，台北地方法院裁定民眾黨主席柯文哲無保請回，柯在可預見的漫長司法戰中贏下首仗，讓民眾黨黨工及小草們暫時喘息。而同為在野陣營的國民黨，雖對柯涉弊態度維持友善，但一個月過去，民眾黨支持度腰斬、民進黨支持度穩定上升，國民黨卻仍持平，顯然保持「不打柯」策略未如預期中有效果，而政壇大整肅下，更確立賴政府大力打貪形象。一名不具名藍委坦言，國民黨既被中間選民貼上與白營同流合汙標籤，又討不到小草歡心，可說是進退失據。

民眾黨7月底爆發政治獻金疑雲時，國民黨主席朱立倫帶頭送暖，喊話「盼柯文哲和民眾黨盡速釐清事實」，祝福柯能平安度過危機，卻遭柯冷回「場面話大家都會講」，對國民黨的好意並不領情。不過，藍營高層仍選擇持續挺柯，副主席連勝文多次強調，不會對民眾黨落井下石，黨中央會如此定調全因著眼政治現實，主要是考量柯目前尚未判決有罪，如果此時出手打白，藍白未來在國會恐無法合作，秉持「在野不打在野」的立場，就算黨內出現質疑聲浪，認為國民黨是非不分，朱立倫也只能咬牙挺下去。

然而一個月過去，柯文哲從政治獻金帳目說不清、道不明，到京華城、北士科、北市果菜市場改建三大案疑雲延燒，柯的清廉人設早已崩毀殆盡。據《TVBS》8月27日公布的「賴清德總統就職一百日民調」指出，如果重新投票，總統賴清德支持度將上升9個百分點，新北市長侯友宜維持不變，柯文哲則重挫8個百分點，流失約118萬票，且中間選民有50℅表態支持賴清德。

另外一份《鏡新聞》8月底公布的民調結果也顯示，政黨支持度的部分，民進黨為40.0%，國民黨為21.2%，民眾黨為 14.4%；交叉分析下，民眾黨20至24歲支持度22.1%，與上次調查39.8%相比，流失17.7%、25至29歲支持度亦跌到30.7%，與上次調查相比42.4%減少了11.7%。

一位藍委分析，賴清德最近這幾波攻勢加大司法肅貪力道，儘管揭了不少黨內瘡疤，但不顧敵我「通殺」的結果，不僅有助於在黨內立威，更意在收攏民心，塑造改革形象爭取年輕人認同，在野陣營並沒有占到便宜。而八月底的兩份民調已顯示，白營流失的選民並沒有挹注到國民黨身上，反而是民進黨的支持度不斷上升。該藍委分析，即便許多激進的小草堅信柯文哲無罪，但也有許多民眾黨支持者變回中間選民，重新觀望藍綠白三黨的態度，「但這些人對柯文哲失望，怎麼會願意支持力挺民眾黨的國民黨？國民黨現在一面挺柯，另一面又要求賴清德清廉，陷入自我矛盾的困境。」

「國民黨確實有點錯估情勢，但顯然也是退無可避！」另一名藍營人士坦言，民眾黨發生爭議初期，藍綠都已預判小草恐成失落浮萍，因此紛紛向民眾黨支持者們招手，當時不管是黨中央還是藍委，都選擇「不出手打柯刺激小草，讓白營支持者逐漸靠向友好的在野陣營」，並不斷強調立法院還是得藍白合作，否則將難以推動民生法案。該人士說，與其說藍營此番操作是「送暖」，不如說是消極，因為小草多半都是年輕人，無法接受國民黨現有的「九二共識」兩岸論述，隨著民眾黨的失血，白色力量頓然失色，國民黨這個百年政黨仍拿不出任何可以吸引小草的誘因。

「每個政黨都有基本教義派，國民黨爭取不到這些死忠柯粉，又吸引不到回歸中間的隱性小草，這才是最大的戰術出錯！」一名長期觀察藍白支持者分佈的國民黨立委分析，吸引選民最根本的辦法就是政黨理念跟中心思想，國民黨現在陷於年輕人不認同「九二共識」，小草背棄民眾黨後也只能流向民進黨。該藍委直言，國民黨在野8年之後，黨內要角都已養成不輕易表態的習慣，擔心任何一句話都會惹怒支持者，不願多參與高度敏感的政治議題，「自詡為國會最大黨的國民黨，如果還老是寄望藍白合、在野大團結，沒有好好反思政黨的核心思想與論述，未來『勢』只會愈來愈低落，無法長遠發展。」

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