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社會 社會焦點 保障人權

疑索討岳父遺物未果！高雄男縱火燒2車…「身中1刀」倒校園牆角亡

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山分局昨(30日)深夜11時40分許接獲報案，指稱青雲街巷弄與青峰街口有火警，現場2部汽車遭燒毀，警方調閱監視器追查後，鎖定劉姓男子(65歲)涉嫌縱火，未料進一步追查後，31日凌晨竟在附近發現劉嫌疑似持刀輕生，已經死亡。警方初步了解，死者劉嫌疑似為追討岳父留下的遺產，才會前往謝姓小舅子住家樓下縱火，詳細案情仍待進一步釐清。

▲▼高雄男疑不滿岳父遺產分配，深夜前往小舅子家樓下縱火燒車，隨後持刀輕生亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男疑不滿岳父遺產分配，深夜前往小舅子家樓下縱火燒車，隨後持刀輕生亡。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

據了解，謝姓岳父生前經營食品機械，育有5個兄弟姊妹，日前才剛因故過世，子女尚未分產；涉嫌縱火的劉嫌是謝家長女的丈夫，而該處鐵工廠則是老三謝男經營。劉嫌疑似在岳父離世後，想索要岳父留下的佛像、佛具等遺物未果，才會於深夜11時許持汽油前往謝姓小舅子住處樓下縱火。

警消昨深夜接獲通報後立即到場撲滅火勢，幸未有人員受傷，初判火勢燒毀一部小客車、以及一部自小貨。警方進一步調閱監視器追查，發現劉男涉嫌縱火後離開現場，立即成立專案小組於附近展開搜索，未料凌晨時分竟在附近一處校園旁發現劉嫌倒臥牆角，身中一刀，已經沒有生命跡象，明顯死亡。

據悉謝家5兄弟姊妹除了遭縱火的老三經營鐵工廠外，其餘4人均繼承父親衣缽，在外經營食品相關行業，經濟情況均不錯，且在父親離世後，弟弟也有承諾會將遺產分予姐姐，對於劉嫌為何會深夜縱火，家屬均不太能夠理解，目前詳細案情動機、細節，仍還待警方進一步釐清。

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▲▼高雄男疑不滿岳父遺產分配，深夜前往小舅子家樓下縱火燒車，隨後持刀輕生亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄男疑不滿岳父遺產分配，深夜前往小舅子家樓下縱火燒車，隨後持刀輕生亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼小客車被燒得面目全非。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄男疑不滿岳父遺產分配，深夜前往小舅子家樓下縱火燒車，隨後持刀輕生亡。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄男疑不滿岳父遺產分配，深夜前往小舅子家樓下縱火燒車，隨後持刀輕生亡。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄男疑不滿岳父遺產分配，深夜前往小舅子家樓下縱火燒車，隨後持刀輕生亡。（圖／記者吳世龍攝）

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