苗栗倒閉皮革廠老闆沒錢清運廢料　竟7度亂倒空地縱火燒

▲苑裡鎮房裡溪河堤屢發生廢棄物焚燒案，警方循線查獲倒閉皮革廠老闆犯案，依法移送檢方法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一家倒閉皮革工廠的鄭姓老闆，因經濟困境缺錢清運堆積的皮製廢料，涉嫌自8月中旬起利用凌晨時段，駕車至少7次傾倒廢棄皮製品並縱火焚燒。由於嚴重製造空氣污染，警方會同環保局裝設監視器追緝，8月30日凌晨終於被眼尖巡邏警車當場查獲，偵訊後依觸犯公共危險罪嫌移送法辦。

通霄警分局今天表示，轄區苑裡鎮房裡溪河堤旁空地，8月中旬起陸續傳出遭不明人士棄置垃圾後露天焚燒，導致警消疲於奔命，更產生空氣污染，造成附近居民困擾；通霄警分局不敢大意，立即組成專案小組，發現案發地點偏僻、附近路口監視器鏡頭鞭長莫及，警方會同苗栗縣政府環保局秘密裝設監視器追緝，並要求深夜時段值勤的巡邏警車，都必須前往巡查。

警方說，8月30日凌晨2時許，警方巡邏時又發現該處空地竄出火光，趕緊通知119消防人員到場滅火，同時在周遭巡邏追緝，最後在附近500公尺內產業道路，發現一名鄭姓男子（72歲）駕駛白色自小客車停在路旁，事跡可疑，經警員仔細盤查，發現車內載有多包舊皮製品布料及汽油噴槍等物，鄭姓老翁才坦承有縱火行為。

鄭姓老翁供稱，以前經營皮革加工廠，後來經營不善倒閉，閒置廠房內堆置不少皮製品廢料，因為沒有錢請業者清除，才會自8月中旬起，至少7次利用凌晨時段，載到河堤旁傾倒後焚燒。

警方訊問後，將鄭姓老翁依涉嫌公共危險罪移送檢方偵辦；另隨意棄置垃圾及露天燃燒行為致影響空氣品質，將由環保局依法裁罰。警方呼籲，民眾切勿貪圖一時方便及存僥倖心態，任何違法棄置垃圾及隨意焚燒行為都將被嚴懲送辦，請民眾切勿以身試法，同時也呼籲民眾如接獲相關違法情資，請立即向主管機關反映，維護苗栗縣美好山河環境。