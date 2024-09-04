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社會 社會焦點 保障人權

壓垮柯文哲最後一根稻草？　再爆「上千萬」不明帳目

民眾黨主席柯文哲涉貪遭聲押，2日獲台北地院裁定無保請回，讓支持者相當激動。

▲民眾黨主席柯文哲涉貪遭聲押，2日獲台北地院裁定無保請回，讓支持者相當激動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉及京華城改建圖利等5大案，檢方雖聲押不成，不過，本刊掌握，檢廉已查獲柯逾千萬元不明帳目，恐成為壓垮他的最後一根稻草；此外，柯曾交代時任副市長彭振聲處理京華城案的便簽也遭查扣，都發局同仁更上簽敘明除非透過訴訟確定，否則放寬京華城容積率有圖利之嫌，都委會成員還遭柯的祕書痛罵阻擋京華城開發，加上多位北市議員早在3年前即質詢此案，柯連任前也有首長提醒柯有觸法疑慮，在在顯示柯對相關案情早已知悉，恐使他仍難逃官司風暴。

本刊掌握，檢廉根據柯文哲的政治獻金假帳破口，一路順藤摸瓜清查柯家相關金流，扣除他的薪水及演講、稿費、版稅後，發現帳戶仍有700萬元收支不符，柯妻陳佩琪還多次帶著大筆現鈔至ATM存款，金額達上百萬元，雖然陳佩琪稱她父親過世留下約300多萬元遺產給她媽媽，媽媽再給她，因媽媽有長照需求，她才分次提領定額出來使用，其中一部分則連同老公柯文哲上節目的通告費、稿費所領的現金酬勞，每隔一段時間就分別存進兒女的戶頭，作為給孩子的成家或投資基金。

陳佩琪以證人身分赴北檢說明柯文哲與家中金流後，檢方訊後將她請回。

▲陳佩琪以證人身分赴北檢說明柯文哲與家中金流後，檢方訊後將她請回。

不過，陳佩琪的兒子當時在日本，她從ATM存入兒子在台灣的帳戶，恐難作為生活費使用，檢廉因此未採信她的證詞，緊緊追問她為何在京華城案便當會發生前後，會有多筆現金存提？陳佩琪則證稱，她爸爸去世的時間點在2016年，之後幾年到現在，她陸續都會從母親戶頭提領現金，極力撇清與京華城案有關，柯也表示不知情，並矢口否認犯罪。

京華城在2001年風光開幕，號稱世界最大的球體賣場，因造型特殊，吸引許多民眾前往參觀。不過，風光開幕不到10年，2010年即向北市府申請重新開發，時任市長郝龍斌的北市府認定重建的容積率應以捐地後所餘的7成「商三」土地計算為392％，京華城不滿，歷經6次送件，爭取恢復為560％，全被打回票。

沈慶京遭控將賄款包裝成捐款，疏通京華城改建案，至少行賄應曉薇4,500萬元。

▲沈慶京遭控將賄款包裝成捐款，疏通京華城改建案，至少行賄應曉薇4,500萬元。

應曉薇涉嫌收取京華城創辦人沈慶京賄款，台北地院裁定將她羈押禁見。

▲應曉薇涉嫌收取京華城創辦人沈慶京賄款，台北地院裁定將她羈押禁見。

到了2016年，監察院糾正台北市政府，時任市長柯文哲在隔年決議北市府公告細部計畫修訂案，改為認可容積率為560％，同時刪除12萬多平方公尺的「允建樓地板面積保障」保障條款。

但京華城不服允建面積保障條款被刪，決定提起行政訴訟，要求重建後的容積率應維持原本的678％。到了2020年7月，台北高等行政法院認為，之前允建保障屬於「一次性」，京華城重建後即不應再次適用，須回歸「商三」法定基準容積率上限的560％，判定京華城敗訴。

不過，威京集團隨後提出「韌性城市貢獻」「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，要求柯市府按「第三種商業區」的基準容積率（上限為560％）外加最高20％的容積獎勵計畫，加計容積移轉最高30％，成為京華城容積率得以暴增到840％的關鍵。

前台北市副市長彭振聲遭收押禁見，他等待開庭前，一度因身體不適送醫。

▲前台北市副市長彭振聲遭收押禁見，他等待開庭前，一度因身體不適送醫。

過程中，除了市府承辦人員反對，相關專家、學者及都委也多不支持，但當時身兼台北市副市長的都市計畫委員會主席彭振聲在2021年9月裁示通過，隔月並蓋下柯文哲的甲章決行，讓京華城獲得史上最高容積率，預定興建26層253戶，總樓地板面積逾25萬平方公尺的豪宅與商辦大樓，直到監察院今年1月提起糾正，北檢暗中調查，才揪出這起貪瀆案。

雖然柯文哲一再強調清白，但他從台北地檢署指揮廉政署展開搜索、約談、聲押禁見至台北地院裁押，不但在家一度與專案小組僵持、嗆聲要求拘提上銬，離家赴訊前更受訪痛罵檢廉，就連複訊到一半時，還打算掉頭走人，即便被檢方當庭逮捕也聲請提審，民眾黨還開記者會炮轟北檢羅織罪名，過程一波三折，如今柯雖獲無保請回，但檢方抗告成功機會不小，加上關鍵的彭振聲與沈慶京遭收押，極可能轉為汙點證人，後續的司法攻防還有得瞧。

民眾黨召開記者會，由發言人陳智菡說明陳佩琪至ATM存錢原委。（翻攝自民眾之聲YouTube）

▲民眾黨召開記者會，由發言人陳智菡說明陳佩琪至ATM存錢原委。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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