快訊／柯文哲政治獻金假帳案　李文宗「證人轉被告」遭約談偵訊

▲柯文哲參選總統時的財務長李文宗（中）涉政治獻金假帳案，以被告身分遭2度約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷5大弊案，除了自己因涉嫌京華城收賄遭聲押危機，他在2024年總統大選時的競選總部財務長李文宗，也因處理數千萬元政治獻金假帳案，涉嫌偽造文書等罪。台北地檢署3日以被告身分將李文宗約談到案，目前移送北檢，由律師陪同複訊中。

柯文哲參選總統開設政治獻金專戶，但在8月初前遭質疑申報專戶款項支出，與事實不符，被列為支出對象的尼奧創意、時樂股份公司，公開否認有收到柯競總申報的916萬元，而柯競總付了4千萬元「授權金」給木可公關公司，也被認為名目不實。

民眾黨8月12日舉行記者會，說明內部初步調查顯示，委託的簽證會計師端木正因來不及處理，擅自「調節」有單據的收支款項，導致錯帳情形，當時柯競總財務長李文宗表示，「我在這裡非常負責任地跟大家報告，我完全不知情」。

台北地檢署檢察官唐仲慶、郭建鈺14日指揮調查局兵分7路搜索，約談會計師端木正、木可公司負責人李文娟等6人，訊後依偽造文書等罪嫌，諭令端木正與李文娟個交保200萬、150萬元，發現木可會計何璦廷50萬元，而李文宗則以證人身分應訊後獲得請回。

如今檢調根據查扣帳冊與單據，釐清金錢流向以及柯競總報帳程序後，懷疑曾自稱「完全不知情」的李文宗也涉及不法，因此在9月3日改以被告身分展開2度約談。