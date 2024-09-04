彭振聲碎唸：為何我被押，柯文哲沒事？

▲彭振聲2日凌晨遭台北地院裁定羈押禁見。

圖文／鏡週刊

檢調持續京華城容積率弊案，時任台北市副市長彭振聲2日凌晨遭台北地院裁定羈押禁見，但時任市長柯文哲卻獲無保請回，傳出彭振聲一度碎碎念，不滿自己沒有拿錢，為何被押、柯卻沒事。

彭振聲為時任都委會的會議主席，被柯文哲指定為京華城改建提高容積案的PM（專案管理人），日前遭北檢約談後聲請羈押禁見。儘管彭振聲否認貪汙犯行，但法院認為，彭是本案的上層及關鍵角色，與其他共犯的利害多有一致之處。彭也被指多次在會議中違反議事規則，或無視委員的反對意見，或指定支持補償京華城的委員及較無經驗的委員擔任專案小組的召集人。本案有諸多重要待證事實未明，而彭有勾串共犯之虞，因此裁定羈押禁見。

然而於此同時，柯文哲卻被以難認知情違法、不具都市計畫專業等理由，認為羈押要件不足，被法官裁定無保請回。

媒體報導，彭振聲自認聽從柯文哲交辦指示，依法處理，不解「為什麼我被押、柯文哲就沒事」，喃喃自語說到自己什麼都講了，也沒有拿錢，為何還會被押；一旁則有人勸他案子尚未結束、要好好面對，和律師好好談。

彭振聲的律師李岳洋向法院提起抗告，要比照柯的說法稱他不懂都市計畫與容積率相關法令，強調他的專業是土木工程。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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