　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彭振聲碎唸：為何我被押，柯文哲沒事？

彭振聲遭裁定羈押，律師將提出抗告。

▲彭振聲2日凌晨遭台北地院裁定羈押禁見。

圖文／鏡週刊

檢調持續京華城容積率弊案，時任台北市副市長彭振聲2日凌晨遭台北地院裁定羈押禁見，但時任市長柯文哲卻獲無保請回，傳出彭振聲一度碎碎念，不滿自己沒有拿錢，為何被押、柯卻沒事。

彭振聲為時任都委會的會議主席，被柯文哲指定為京華城改建提高容積案的PM（專案管理人），日前遭北檢約談後聲請羈押禁見。儘管彭振聲否認貪汙犯行，但法院認為，彭是本案的上層及關鍵角色，與其他共犯的利害多有一致之處。彭也被指多次在會議中違反議事規則，或無視委員的反對意見，或指定支持補償京華城的委員及較無經驗的委員擔任專案小組的召集人。本案有諸多重要待證事實未明，而彭有勾串共犯之虞，因此裁定羈押禁見。

然而於此同時，柯文哲卻被以難認知情違法、不具都市計畫專業等理由，認為羈押要件不足，被法官裁定無保請回。

媒體報導，彭振聲自認聽從柯文哲交辦指示，依法處理，不解「為什麼我被押、柯文哲就沒事」，喃喃自語說到自己什麼都講了，也沒有拿錢，為何還會被押；一旁則有人勸他案子尚未結束、要好好面對，和律師好好談。

彭振聲的律師李岳洋向法院提起抗告，要比照柯的說法稱他不懂都市計畫與容積率相關法令，強調他的專業是土木工程。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導
【快訊】【京華城案延燒】柯文哲無保請回、彭振聲收押禁見！　北檢立刻提起即時抗告
【京華城案延燒】彭振聲閱卷時嘔吐喘不過氣急送醫　律師強調「非攻防手段」
許淑華曝京華城案突破性進展！　彭振聲指「柯文哲交辦」才組專案小組

ET快訊
柯文哲政治獻金案　李文宗200萬交保、須受電子監控
台積電ADR跌超6%！台指夜盤「跟美股一起跳水」
花蓮振興券每人拿3000元　發放時間曝光
中信金回擊新新併！　發出4大聲明
柯文哲飭回北檢抗告　高院合議庭法官「3人名單」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／李文宗200萬交保離開北檢！全程「神情凝重」不發一語

辣妹聚餐遭同事撿屍！醒來「全裸躺床上」私密處受傷

彭振聲碎唸：為何我被押，柯文哲沒事？

獨／出生13天女嬰住彰基月子中心！屁股像被火燒　狂拉到血便　

快訊／柯文哲政治獻金案　李文宗涉偽造文書200萬交保、須電子監控

快訊／柯文哲政治獻金假帳案　李文宗「證人轉被告」遭約談偵訊

柯文哲飭回北檢抗告　高院合議庭法官「3人名單」曝光

台南麻豆男子屋頂作業不慎跌傷　南消運用繩索技術救援傷者送醫

彭振聲主張「不懂都市計畫」提抗告！財經網美笑出淚：好公平正義

小草「最後對話」曝光　網紅護理師：一般人承受不了四叉貓的取笑

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

林依晨政大老師：不記得教過成都人　直言失望「教師節別再寄簡訊」

楊祐寧求歡Ella頻失敗　她前戲才剛低頭..下秒爆吐XD

快訊／李文宗200萬交保離開北檢！全程「神情凝重」不發一語

辣妹聚餐遭同事撿屍！醒來「全裸躺床上」私密處受傷

彭振聲碎唸：為何我被押，柯文哲沒事？

獨／出生13天女嬰住彰基月子中心！屁股像被火燒　狂拉到血便　

快訊／柯文哲政治獻金案　李文宗涉偽造文書200萬交保、須電子監控

快訊／柯文哲政治獻金假帳案　李文宗「證人轉被告」遭約談偵訊

柯文哲飭回北檢抗告　高院合議庭法官「3人名單」曝光

台南麻豆男子屋頂作業不慎跌傷　南消運用繩索技術救援傷者送醫

彭振聲主張「不懂都市計畫」提抗告！財經網美笑出淚：好公平正義

小草「最後對話」曝光　網紅護理師：一般人承受不了四叉貓的取笑

笑民眾黨「用人命抹黑」　四叉貓預告消失7天：活著才能改變現狀

8月台灣機車掛牌數約6.94萬輛　三陽市占40.5%續居首位

《星鳴特攻》砸50億上市2週墜毀　工作室宣布全面退款

快訊／李文宗200萬交保離開北檢！全程「神情凝重」不發一語

辣妹聚餐遭同事撿屍！醒來「全裸躺床上」私密處受傷

彭振聲碎唸：為何我被押，柯文哲沒事？

「阿北」是小草們最高領導人　披著政黨外皮的新興宗教

垃圾車聚會？後車喊凍未條　網見小黃被包圍：臭味環繞

社會熱門新聞

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

柯文哲政治獻金案　李文宗200萬交保

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

彭振聲碎唸：為何我被押，柯文哲沒事？

北檢抗告柯文哲　合議庭法官名單曝

小草「最後對話」曝光　她：承受不了四叉貓的取笑

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

李文宗200萬交保　不發一語離開北檢

柯文哲假帳案　李文宗改列被告遭約談

辣妹聚餐遭同事撿屍！醒來「全裸躺床上」

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

獨／出生13天女嬰住彰基月子中心！屁股像被火燒　狂拉到血便

人妻不倫變調！小王竟傳嘿咻片給她父母、老公

更多熱門

相關新聞

柯文哲政治獻金案　李文宗200萬交保

柯文哲政治獻金案　李文宗200萬交保

民眾黨主席柯文哲深陷5大弊案，除了自己因涉京華城收賄遭聲押危機，他在2024年總統大選時的競選總部財務長李文宗，也因處理數千萬元政治獻金假帳案，涉嫌偽造文書等罪。台北地檢署3日以被告身分將李文宗約談到案，訊後諭知李文宗200萬元交保，限制出境與出海，且必須接受電子監控。

柯文哲假帳案　李文宗改列被告遭約談

柯文哲假帳案　李文宗改列被告遭約談

北檢押柯失敗！趙少康：或許是手上的資料太多

北檢押柯失敗！趙少康：或許是手上的資料太多

北檢抗告柯文哲　合議庭法官名單曝

北檢抗告柯文哲　合議庭法官名單曝

彭振聲抗照主張「不懂都市計畫」！她笑出淚

彭振聲抗照主張「不懂都市計畫」！她笑出淚

關鍵字：

鏡週刊柯文哲彭振聲京華城

讀者迴響

熱門新聞

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

柯文哲政治獻金案　李文宗200萬交保

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

國旗回來了！國慶主視覺公布　網：韓院長果然不讓人失望

快訊／跟美股一起跳水！台指夜盤急殺500點

口愛「少2動作」細菌猛竄！醫：菜花也這樣傳染

「皮膚變差」恐是糖尿病！5症狀醫示警：趕緊就醫

被尪下藥9年遭72男性侵　她勇敢公開審判

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

彭振聲碎唸：為何我被押，柯文哲沒事？

水逆結束！9月「事業運超旺」TOP4星座

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面