空巴A350出包！國泰清查結果「15架要換零件」　華航回應曝光

▲ 國泰航空擁有18架A350-1000。（圖／國泰航空）

記者陳宛貞／綜合外電報導

香港國泰航空（Cathay Pacific）一架空中巴士（Airbus）A350-1000客機2日因引擎零件故障緊急返航，成為全球第一起案例。國泰3日宣布，已完成對旗下A350機隊的檢查，發現有15架飛機需要更換零件。台灣華航則擁有15架較小的A350-900，目前未受這起事件影響。

根據《路透》，國泰航空3日說明，此次檢查18架A350-1000，為以防萬一也檢查30架A350-900，發現有15架需要更換零件，其中3架已經維修完成，預計所有飛機將在7日恢復營運，因此取消至少34個往返香港與雪梨、大阪、東京、台北、曼谷、新加坡的航班。

其他航空業者則稱，目前尚未接獲檢查引擎相關指示。航班追蹤網站FlightRadar24資料顯示，其他主要營運商的A350-1000和較小的A350-900機型似乎正常飛行。

空巴A350採用勞斯萊斯（Rolls-Royce）引擎，國泰航空稱這是全球所有A350飛機首次出現此類故障，但未具體說明是哪個零件出問題，僅稱已經準備好需要更換的零件。

勞斯萊斯3日則表示，維修作業可能在引擎維持在機翼上（On-Wing）的狀況下進行，並將致力與國泰、空巴及相關部門密切合作調查這起事件。空巴聲明指出，正與勞斯萊斯及國泰航空保持聯絡，同時提供全面技術支持。

台灣中華航空營運15架A350-900，但沒有A350-1000。該公司聲明稱旗下機隊未使用受影響的引擎，因此仍正常營運，但將繼續留意製造商指示，並主動安排測試，以確保飛航安全。

日本航空（JAL）擁有5架A350-1000，機齡皆未滿一年，目前未停飛任何航班，但已向勞斯萊斯要求提供更多資訊，「若引擎製造商採取任何進一步行動，我們將做出相應回應。」