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社會 社會焦點 保障人權

國泰航班滑行中突竄火光！引擎連傳「砰砰」2聲　恐怖畫面曝光

記者賴文萱／高雄報導

國泰航空今（31）日一架CX431航班原訂11:20由高雄小港機場飛往香港，但疑似引擎出現問題，後續滑回22號登機門。根據曝光影片，當時在飛機滑行時就出現火光，接著傳出2聲爆炸聲，嚇壞目擊民眾。對此，高雄航空站表示，飛機滑回來之後先下客待檢修航機，初步影響旅客275人。

▲▼國泰航空在小港機場疑似引擎故障 。（圖／民眾提供）

▲國泰航空在小港機場疑似引擎故障。（圖／民眾提供）

根據現場民眾拍下的影片，當時CX431航班正在機場跑道滑行時，右側引擎竄出不明火光，接著就突然傳出2聲碰！碰！聲響，嚇壞在場的民眾。現場目擊者稱，「突聽碰一聲，停在跑道後，就滑回了」，另有旅客指，「機長廣播說二號引擎的問題」。

高雄航空站表示，國泰CX431班機，原定11點20起飛，疑引擎問題，延誤至11點54離場，於12：15申請滑回停機坪，機上旅客275人，先下機至候機室等候。至於詳細狀況尚待後續釐清。

▲▼國泰航班滑行中突竄火光！「疑引擎爆炸碰2聲」　驚險畫面曝。（圖／民眾劉先生授權提供）

▲國泰航班滑行中突竄火光！「疑引擎爆炸碰2聲」，驚險畫面曝。（圖／民眾劉先生授權提供）

拍下事故現場畫面的劉先生受訪時表示，他當時在現場拍攝飛機起降，沒想到突然就看到引擎出現火光跟傳出爆炸聲響，當場被嚇一跳。

▲▼國泰航空在小港機場疑似引擎故障 。（圖／民眾提供）

▲國泰航空航班收引擎故障影響，後續275名旅客全數下機。圖為機上乘客視角。（圖／民眾周先生提供）

對此，國泰航空表示，今天（8月31日）中午原定11:20由高雄飛往香港的CX431航班，因機械因素而延誤，目前除已安排加大航機運作晚間19:10航班紓運外，也安排友航班機協助運送旅客。

國泰航空表示，目前航機及旅客組員均安全，機場團隊已在旅客等待期間派發餐券，就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意。

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