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全球首例！空巴A350「引擎起火」　原因曝光...國泰急取消航班

▲國泰航空A350-1000。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空A350-1000。（圖／國泰航空）

記者許凱彰／綜合外電

8月31日上午一架國泰航空A330客機在高雄機場（KHH）發生引擎故障的意外，「碰碰」兩聲嚇到不少人。而2日凌晨國泰航空一架A350客機也出現自香港機場起飛後疑似引擎起火的事故，經檢查過後，發現原因應是零件故障，值得一提的是，該零件故障為全球首例。

國泰航空CX383航班於2日凌晨0時07分從香港國際機場（HKG）起飛往瑞士蘇黎世機場（ZRH），由A350-1000客機執飛。未料，在起飛不久後，機師發現有警示燈亮起，懷疑為引擎起火，緊急「途中放油」返航香港，也於凌晨1時40分安全降落。

▲國泰航空A350-1000。（圖／記者于佳云攝）

▲國泰航空A350-1000該次的零件故障為全球首例。（示意圖，非當事航班／ETtoday資料照）

國泰航空表示，經檢查該架A350客機後，發現為引擎零件故障，且該零件故障為「全球首例」。國泰航空提到，維修一直遵守引擎製造商所有規定，並執行嚴謹的維修程序，以確保機隊運作安全，同時也立即通報製造商以及相關監管機構。

國泰航空接著說，將全面檢查旗下48架A350客機，至今已發現多個相同的引擎零件需要更換。另外，由於部份航機需停飛數天維修，因此航班亦需作出調動。為盡量減輕對顧客的影響，也會盡早發出航班更改通知，亦會主動提供其他航班選擇。

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