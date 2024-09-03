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夫妻入住「裸體渡假村」遭惡鄰殺害！　疑因修剪樹木種下殺機

記者張方瑀／綜合報導

美國加州一對住在「裸體渡假村」的70多歲夫妻遭鄰居殘忍殺害，屍體還被埋藏在地下室裡。附近居民表示，兇手相當厭惡這對夫妻，因為夫妻倆時常越界修剪樹枝，很可能因此種下殺機。

綜合外媒報導，現年79歲的丹尼爾（Daniel Menard）和73歲的斯蒂芬妮（Stephanie Menard）在8月25日被朋友通報失蹤，最後一次見到夫妻倆是在他們位於加州雷德蘭茲 （Redlands）「裸體渡假村」的房屋內。

報警的女性友人表示，她通常會在周日和夫妻倆一起參加教堂服務，但他們上周日（8月25日）沒有出現，而她在夫妻倆的住處外發現他們未上鎖的車輛，且利用備用鑰匙進入夫妻住處後，發現兩人的手機、錢包，就連夫妻倆飼養的西施犬都消失，察覺有異後才報警。

▲▼62歲的斯帕克（Michael Royce Sparks）殺害鄰居夫妻遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲62歲的斯帕克遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

警方指出，夫妻倆的鄰居、現年62歲的斯帕克（Michael Royce Sparks）在8月29日晚間，因涉嫌殺害夫妻倆被捕。據了解，當時斯帕克不願配合、拒絕開門且手持武器，最後警方動用裝甲警車直接破門將麥可逮捕。

與此同時，警方也在警犬的協助之下，在斯帕克家中的地下室發現丹尼爾和斯蒂芬妮的屍體，當時屍體被一堆水泥給覆蓋住。

警方未透露如何確認麥可是兇手，也未說明行兇動機，不過同樣住在裸體渡假村的威爾克森（Tammie Wilkerson）表示，斯帕克相當討厭這對夫妻，「他（斯帕克）很常跟我這樣說，他不喜歡他們。」

威爾克森說，他們雙方的房子中間有一棵樹，但斯帕克時常抱怨，丹尼爾會越界修剪樹枝，而他非常討厭這樣，「這件事讓他們相當厭惡彼此，這真的是個很愚蠢的理由。」

斯帕克目前被關押在拘留中心，不得保釋，預計3日將出庭。

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