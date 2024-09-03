女嬰出生2天便便像「白色黏土」　超音波見囊腫...醫：再拖恐成癌

▲台中一名2天大的女嬰，因出現大便像「白色黏土」等黃疸症狀，進一步檢查，赫見膽囊囊腫。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名剛出生2天的女嬰，因出現黃疸症狀，大便猶如「白色黏土」，家長不放心進一步自費做腹部超音波檢查，赫見女嬰腹部有一1.4x0.7公分大的膽囊囊腫。茂盛醫院兒科副院長簡佳裕指出，膽囊囊腫若不處置恐會造成膽囊炎，甚至引發敗血症，或發展成膽囊惡性腫瘤，所幸女嬰6個月大時後續接受微創手術，已經康復出院。

簡佳裕指出，膽囊囊腫多為先天性疾病，因為隔著孕婦的肚皮和羊水，加上寶寶當時腸道尚未開始運作，在產檢時並不容易檢測出胎兒有此病灶，要等出生後餵奶，膽汁分泌，才有可能出現膽囊囊腫；倘若出生時沒有發現膽囊囊腫，寶寶後續可能會出現發燒、腹痛、噁心、嘔吐、黃疸、腹部硬塊、膽囊炎…等情形，嚴重的話恐引發敗血症，會有生命危險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師表示，膽囊囊腫發生機率，女生是男生的四倍，提醒家長要留意。（圖／茂盛醫院提供）



簡佳裕補充，有些寶寶在出生時膽囊囊腫很輕微，沒有臨床症狀，但長大時患有惡性腫瘤的機率會比一般人高，根據統計，東亞地區的膽囊囊腫盛行率較高，發生率約在10萬至15萬分之1，女生比男生多出4倍。

簡佳裕提醒家長，平時要詳細觀察寶寶的身體狀況，不要輕忽以為新生兒黃疸是正常現象，可對照兒童手冊中的大便卡，如果長期出現黃疸或大便顏色有異，要立即就醫檢查，才不會錯過黃金治療期。