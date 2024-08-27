超強試管寶寶！2對雙胞胎考上醫學院、教育大學　不孕教父贈金筆

▲大學學測放榜，雲林及台中各有1對試管雙胞胎姊妹高中台大、中山醫學院、台北教育大學及台中教育大學。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

大學學測放榜，雲林及台中各有1對試管雙胞胎姊妹高中台大、中山醫學院、台北教育大學及台中教育大學，2對雙胞胎姊妹出生的醫院茂盛醫院院長李茂盛邀請2個家庭回院慶祝。李茂盛也提到，3年後茂盛醫院將成為台灣第1所人工生殖醫學的教學醫院，歡迎2位未來醫生回來受訓實習，李茂盛也贈予刻名金筆，祝賀2對試管姊妹金榜題名。

素有世界生殖醫學教父之稱的茂盛醫院院長李茂盛近40年催生全球4萬名試管寶寶。日前，他獲20年前求子成功的高家與黃家等2對不孕夫婦捎來喜訊，他們的雙胞胎女兒們考上頂尖大學：姊姊高子蕎考上台大醫學院、妹妹高子璨考上台北教育大學兒童英語教育學系、姊姊黃昱嘉考上台中教育大學教育系、妹妹黃昱瑄考上中山醫學院等4所名校。

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高家姐妹的母親邱小姐和另一半高先生在20年前因婚後1年多沒能懷孕，經過檢查才發現夫妻倆因精卵互斥導致不孕，接受李茂盛建議採取「第2代試管技術」(註2)，這是台灣率先引進的「單一精蟲顯微注射術」，能強迫精卵結合成胚胎，邱小姐首次植入胚胎就順利著床發育，隔年即順利產下子蕎、子璨姐妹。

從事教職的邱小姐說，姊姊子蕎從小對生物特別有興趣，在理組表現亮眼，從小到大都拿全校第1名，高一更寫信給李院長，想要訪問這位製造出自己的世界級人工生殖醫療教父；見面時，更向院長承諾以醫學院為目標。日前大學學測放榜，子蕎高中台大醫學院，想效法李院長幫助不孕的人。

另外，黃家姊妹的母親劉女士在30歲時和另一半黃先生結婚後也辛苦求子，到茂盛醫院以「第1代試管技術」，首次植入胚胎即著床發育，順利懷孕，產下昱嘉、昱瑄。

今年大學學測放榜，姊姊昱嘉考上台中教育大學教育系；妹妹昱瑄考上中山醫學大學醫學系，將要成為茂盛院長李茂盛和醫院執行長李俊逸的小學妹，姊妹倆也寫下感謝卡片親送醫院，讓院長開心不已。