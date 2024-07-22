樂山大佛河水暴漲！多人穿救生圈游泳　景區傻眼：那是航道

記者廖翊慈／綜合報導

四川樂山大佛景區21日受連日暴雨影響，導致河水暴漲，竟有多名遊客自備救生圈在河中游泳，甚至跟一旁景區的人們打招呼。樂山大佛景區的工作人員對此回應，「那條河是航道，是不允許給遊客下去游泳的。」

據《四川觀察》報導，樂山大佛腳下河水21日暴漲，多名遊客「組團」穿著泳衣、救生圈下河游泳，甚至有人開心錄下影片，引起熱議。

▲▼男子向郵輪上的遊客打招呼。（圖／翻攝自微博）

影片中，混濁的泥水不斷翻滾著，多名遊客穿著救生圈開心地在鏡頭下，高舉手打招呼，看似完全不擔心湍急的水流會將自身沖走，還有不少人向一旁的觀光郵輪揮手，讓郵輪上的遊客們看傻。

景區工作人員回應，「我們景區正常是不能下河游泳的，那是一個航道，是有船在行駛的，他們很有可能是會被船卷走的。」不少網友直呼，「真是會給自己和別人找麻煩」、「我佛慈悲，佛祖管不了了」、「每年都有人在那裡游，可能覺得活膩了」。

四川氣象部門消息指出，22日白天到晚上，廣元、綿陽、德陽、成都、雅安、眉山、樂山7市和宜賓西部多雲間陰有陣雨或雷雨，局部有中到大雨，盆地其餘地方以多雲天氣為主，川西高原和攀西地區多雲間陰有分散雷雨或陣雨，其中，川西高原北部局部中到大雨。