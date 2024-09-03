南投偏鄉房市仍熱絡　推「交易雙地政士機制」阻詐

▲南投縣長許淑華頒獎表揚6名優良不動產從業人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內不動產交易熱絡，南投縣雖屬偏鄉，土地或房屋交易量仍相當可觀；縣政府指出，除與業界推動「買賣交易雙地政士機制」阻遏詐騙，推動地政業務及促進不動產交易安全之不動產從業人員，也是健全不動產交易市場的重要推手，因此於2日評選擇優予以表揚，樹立業界典範。

縣長許淑華2日上午在縣長會客室表揚優良地政士李睿森、陳俊甫、蔡佩純，和優良不動產經紀人員石志雲、黃皓煒及劉曉玫等6位獲獎從業人員，並聽取與會人員建言；縣府地政處長唐仁梂、南投縣地政士公會理事長簡泗輝、南投縣不動產經紀人公會理事長李翊嘉、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會潘子政及相關會務人員都到場觀禮。

地政處指出，獲獎地政士除協助民眾辦理各項產權移轉登記、解決不動產交易產權糾紛，於代理登記測量案件經機關審認成績優良，積極從事與地政相關社會公益與志願服務工作，成效顯著；另獲獎不動產經紀人員對於增進不動產交易安全、保障消費者權益、居間仲介協調、降低不動產糾紛產生等，卓有貢獻，均堪為業界表率。

簡泗輝則提及，南投民風保守，容易發生交易爭議或詐騙情事，該會與縣府合推「買賣交易雙地政士機制」，民眾多聘地政士雖會多一筆費用支出，但能提供更專業與在地的服務品質、使資訊更臻透明化，可有效預防遏止詐騙，維護不動產交易安全；他建請於長者申辦印鑑證明時，宜以簡訊通知家屬，預防被詐騙或盜領情形，也建議積極推動「地籍異動即時通」：只要民眾的不動產產權有任何異動，就會以「簡訊」與「電子郵件」雙管道通知，即時掌握權利異動資訊，防堵詐騙情事發生，維護縣民財產安全。

許淑華說，未來縣府會繼續攜手南投縣地政士公會、南投縣不動產經紀人公會、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會，戮力提升本縣不動產從業人員服務品質，維護民眾交易安全，降低糾紛爭議，營造安全消費環境。