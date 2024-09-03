　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投偏鄉房市仍熱絡　推「交易雙地政士機制」阻詐

▲南投縣長許淑華頒獎表揚6名優良不動產從業人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華頒獎表揚6名優良不動產從業人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內不動產交易熱絡，南投縣雖屬偏鄉，土地或房屋交易量仍相當可觀；縣政府指出，除與業界推動「買賣交易雙地政士機制」阻遏詐騙，推動地政業務及促進不動產交易安全之不動產從業人員，也是健全不動產交易市場的重要推手，因此於2日評選擇優予以表揚，樹立業界典範。

縣長許淑華2日上午在縣長會客室表揚優良地政士李睿森、陳俊甫、蔡佩純，和優良不動產經紀人員石志雲、黃皓煒及劉曉玫等6位獲獎從業人員，並聽取與會人員建言；縣府地政處長唐仁梂、南投縣地政士公會理事長簡泗輝、南投縣不動產經紀人公會理事長李翊嘉、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會潘子政及相關會務人員都到場觀禮。

地政處指出，獲獎地政士除協助民眾辦理各項產權移轉登記、解決不動產交易產權糾紛，於代理登記測量案件經機關審認成績優良，積極從事與地政相關社會公益與志願服務工作，成效顯著；另獲獎不動產經紀人員對於增進不動產交易安全、保障消費者權益、居間仲介協調、降低不動產糾紛產生等，卓有貢獻，均堪為業界表率。

▲南投縣長許淑華頒獎表揚6優良不動產從業人員。（圖／南投縣政府提供）

簡泗輝則提及，南投民風保守，容易發生交易爭議或詐騙情事，該會與縣府合推「買賣交易雙地政士機制」，民眾多聘地政士雖會多一筆費用支出，但能提供更專業與在地的服務品質、使資訊更臻透明化，可有效預防遏止詐騙，維護不動產交易安全；他建請於長者申辦印鑑證明時，宜以簡訊通知家屬，預防被詐騙或盜領情形，也建議積極推動「地籍異動即時通」：只要民眾的不動產產權有任何異動，就會以「簡訊」與「電子郵件」雙管道通知，即時掌握權利異動資訊，防堵詐騙情事發生，維護縣民財產安全。

許淑華說，未來縣府會繼續攜手南投縣地政士公會、南投縣不動產經紀人公會、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會，戮力提升本縣不動產從業人員服務品質，維護民眾交易安全，降低糾紛爭議，營造安全消費環境。

ET快訊
朱芯儀回診胸部照出一片白！　「抽出12塊肉」檢查結果曝
彈頭哭了！「年砸370萬」送女兒到瑞士讀書：每天流淚
幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」　決策過程曝
民主聖地「阿才的店」　宣布熄燈
快訊／11人死亡！　山東公車撞學生「家長送上學也遇難」
LIVE／滲透新光金被錄音！吳東亮回應了　愷樂懷孕生父曝光
高雄國賓改建「容積率1142％」　陳其邁回應了
獨／舒華重磅加盟台灣實境秀！　柯佳嬿王大陸也入列
柯文哲回家！　台大名醫：同事氣到睡不著

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024國際技能競賽9／10登場　 台灣技能國手團將赴法參賽

重劃土地分配不再霧煞煞！中市首創線上查詢　陽光地政資訊讓地主快速掌握

台南勞工局攜手生達集團　傳授安全衛生管理經驗

中東舞與香料的完美融合稀珍200席　在台南圖書館曼妙登場！

南投偏鄉房市仍熱絡　推「交易雙地政士機制」阻詐

苗栗水牛蹺家2公里「大街趴趴走」　警化身牛仔帶牠回家

國土計畫分區管制明年大限將至　非建築用地逾期無法更正

兒赴高雄工作　母屏東迷路內埔警貼心護送返家

竹市「新世代青年創新論壇」報名　開創青年多元職涯發展

尋找失蹤人口一級棒　屏東潮州警員曾世竹獲警政署表揚

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

柯文哲遭調查2天無保請回　面色凝重發聲！陳佩琪落淚

2024國際技能競賽9／10登場　 台灣技能國手團將赴法參賽

重劃土地分配不再霧煞煞！中市首創線上查詢　陽光地政資訊讓地主快速掌握

台南勞工局攜手生達集團　傳授安全衛生管理經驗

中東舞與香料的完美融合稀珍200席　在台南圖書館曼妙登場！

南投偏鄉房市仍熱絡　推「交易雙地政士機制」阻詐

苗栗水牛蹺家2公里「大街趴趴走」　警化身牛仔帶牠回家

國土計畫分區管制明年大限將至　非建築用地逾期無法更正

兒赴高雄工作　母屏東迷路內埔警貼心護送返家

竹市「新世代青年創新論壇」報名　開創青年多元職涯發展

尋找失蹤人口一級棒　屏東潮州警員曾世竹獲警政署表揚

柯文哲無保請回開心的太早？　王鴻薇曝訴訟時程：確實定論太快

男開「假牌代步車」載妹子！拒檢狂逃撞電桿　慘吞4.1萬罰單

快訊／違規左轉沒走專用道釀禍！高雄小貨車挨撞…3人全送醫

才被拍到河邊痛哭！夏克立正式返回加拿大　親揭未來重大計劃

劉德音：議題討論不要框在親中、親美　要討論讓台灣強大方法

2024國際技能競賽9／10登場　 台灣技能國手團將赴法參賽

中共強化教育方向　黨刊《求是》：不培養社會主義掘墓人

唐嘉鴻奧運奪銅的背後推手　台師大盼推廣奧運等級運科技術

一票妹子狂曬「破萬元帳單」求幫繳費！　她痛批乞丐：真的有人繳

朱芯儀回診胸部被照出一片白　自費檢查「粗針管抽12塊肉」結果曝

地方熱門新聞

墾管處增巡查治陽傘抓到就罰！沙灘3區歸業者

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

勇攀34公尺弧棚　頭城搶孤棚冠軍出爐

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

雲林國慶焰火市集開放報名　招募400特色攤商

「農業發展座談」雲林縣府力爭農業權

ET民調／逾7成縣民感到幸福！楊文科15項施政支持度均破8成

雲林檢察官獲頒卓越貢獻獎　防制綠能犯罪成效顯著

會考5A生選北港高中　30萬獎學金鼓勵就近入學

南投農村社區土地重劃業務說明會9/2、10登場

嘉義市光織影舞9月14日開展

550萬改善西螺程氏家廟周邊　帶動地方景點共榮

鬼月掰掰！中部O型血庫存不到1周　「舒跑哥」籲挽袖做公益

中鋼焊材、光華高中產學合作學生實作添資源

更多熱門

相關新聞

警員曾世竹獲警政署尋人績優表揚

警員曾世竹獲警政署尋人績優表揚

潮州分局中山路派出所警員曾世竹，榮獲內政部警政署頒發112年「失蹤人口查尋工作績優員警」表揚，全屏東縣警員唯一獲獎人員，非常難得。

八大行庫不動產放款額度已不到5千億　財部：首購優先

八大行庫不動產放款額度已不到5千億　財部：首購優先

阻詐有功　花蓮警表揚行員店員贈感謝狀送禮劵

阻詐有功　花蓮警表揚行員店員贈感謝狀送禮劵

台南市消防之友會第一辦事處捐贈住警器頒發獎勵金

台南市消防之友會第一辦事處捐贈住警器頒發獎勵金

新北機關+企業共創綠色奇蹟 綠色採購超過53.6億元　獲中央表彰

新北機關+企業共創綠色奇蹟 綠色採購超過53.6億元　獲中央表彰

關鍵字：

不動產優良從業人員表揚

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉了

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面