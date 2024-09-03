全台飲料店禁用塑膠杯　環境部：紙杯淋膜也要落實回收

▲9月起全國正式全面禁用一次性塑膠杯。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

全台飲料店本月起全面禁用一次性塑膠杯，環境部預計每年可減少約7.9億個一次性塑膠杯，而目前廣為替代使用的紙杯淋膜可再製成塑膠粒，提醒也應落實回收，避免當作一般垃圾處理。

環境部表示，塑膠過度使用導致地球環境危機，全球各國都在施行各類減塑政策，聯合國全球塑膠公約第5次談判，將在今年11月底於韓國釜山登場，台灣為呼應減塑國際趨勢推動源頭減量限塑政策，限制飲料店不提供塑膠一次用飲料杯是其中的一個措施，台北市率先在2022年12月實施，其餘縣市也陸續推動，至今年9月全台飲料店都禁用塑膠杯。

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此外，針對紙杯淋膜回收條件，環境部表示，紙杯生產時會在表面塗上一層聚乙烯（PE）或以浸臘處理，目的是達到防水及油漬，以提高使用便利性，於回收後送到專業的廢紙容器處理廠，將紙漿回收再製成其他紙製品外，塑膠膜也可再製成塑膠粒。因此，紙杯使用後應落實分類與資源回收，避免將資源物當垃圾處理。

環境部提醒，若民眾忘記攜帶自備杯，可以借用循環杯，為確保循環杯衛生程度，環境部已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，要求業者所提供的循環杯服務有一致品質及服務水準，且需每半年提供檢測報告。目前所有業者提供的檢測報告皆為合格，民眾可以安心借用。

▲飲料店禁一次用塑膠杯9月全台上路。（圖／環境部提供）