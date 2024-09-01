迷客夏「超夯1系列」又短暫停售！粉絲傻了：這是我的最愛欸

▲娜杯系列4日起要「放長假」。（圖／翻攝自Facebook／迷客夏Milksha）

記者曾筠淇／綜合報導

知名手搖飲店迷客夏販售多款飲品，其中「娜杯系列」更是深受許多人喜愛，然而迷客夏30日卻發布「娜杯短暫停售公告」，表示自4日起，將暫時喝不到娜杯系列的飲品了。消息一出，也讓不少網友直呼，「迷客夏我只喝娜杯的說」、「這個超好喝，哭啊」。

迷客夏在臉書粉專上發布「娜杯短暫停售公告」，透露娜杯系列將準備放長假了，自4日起，要暫時向大家說再見，「放完假歸隊時，會再通知各位娜杯粉的」。娜杯系列飲品包含娜杯紅茶、娜杯紅茶拿鐵、蕎蕎奶霜娜杯。

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貼文底下，不少網友都留言直呼，「娜杯不能亡，這不是迷客夏」、「什麼！我最愛的娜杯紅茶拿鐵沒了」、「娜杯不是前幾個月才又上架？現在又要下架」、「強烈反對下架」、「為什麼娜杯系列會這麼常異動？明明超好喝啊」、「為什麼都要停娜杯」、「為什麼！這是我迷客夏的最愛欸」。

雖然迷客夏將暫時停售娜杯系列，不過粉專也透露，「茶拿鐵新成員即將來迷客夏報到」。

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