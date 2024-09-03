選手村床太小！　巴黎帕運「身高246cm選手」被迫睡地上

▲2024巴黎帕運伊朗坐式排球選手梅薩德（右4）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

2024巴黎帕運賽程進入最後一周，但選手村內卻發生選手必須「睡在地上」的狀況。身高246公分的伊朗坐式排球選手梅薩德，是目前世界第2高的紀錄保持者，而他在今年準備爭取三連霸之際，卻傳出因為選手村的床太小，導致他必須睡在房間地板上。

根據《每日郵報》報導，現年36歲的梅薩德（Morteza Mehrzad）身高達246公分，是當今世界第2高長人，也是帕運史上最高之運動員，他天生患有罕見疾病肢端肥大症（Acromegaly），在腦下垂體分泌過量生長激素下，16歲就已經有188公分高。

▲梅薩德身高達246公分。（圖／達志影像／美聯社）



梅薩德在過去2屆帕運奪下坐式排球金牌，今年的目標就是在巴黎帕運完成三連霸，但如今卻傳出因為身高問題，他沒有辦法好好地在選手村睡覺休息，因為官方準備的床鋪太小，導致他只能睡在地板上。

伊朗坐式排球總教練雷札伊（Hadi Rezaei）受訪時表示，上一屆東京帕運有替選手準備特別的床鋪，但巴黎奧運並沒有這樣做，才導致梅薩德必須睡在地上。

不過雷札伊也強調，梅薩德的奪冠之心相當強烈，「他心中有一個重要目標，對他來說躺在地上或吃不飽都無所謂，因為無論如何，他都想成為冠軍。」

▲梅薩德在巴黎帕運力求三連霸。（圖／達志影像／美聯社）



梅薩德15歲時因為騎乘單車不幸發生車禍，讓右腿停止生長形成嚴重長短腳，隨後都僅能以輪椅代步，從此他也一度陷入憂鬱症纏身狀況。不過雷札伊在2011年找上他，認為他非常適合從事坐式排球運動，也就此改變了梅薩德的人生。

梅薩德曾說，「我的缺陷曾讓我非常憂鬱與困擾，就像坐牢一樣，不敢被外人看見，但排球運動真的改變了我的人生。」

雷札伊也說，「當時間回到12歲時，沒有人會考慮他（梅薩德），但當他成為一名坐式排球員時，全世界都認識且尊重他，我想說的是，我相信世界上每個人都有潛力，我們必須去發現它。」