慶祝一半銅牌丟了　澳洲帕運跑者「終點線前1舉動」直接取消資格

▲澳洲跑者克利福德（黃衣）在終點線前，放開了陪跑員的（紫衣）繫繩，當場被取消資格。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴黎帕運如火如荼進行中，澳洲長跑運動員克利福德（Jaryd Clifford）在5000公尺項目中，成為第三名抵達終點的選手，正開心慶祝之際，卻因為終點線前的犯規行為，被當場取消資格，也失去一枚銅牌。

在8月31日的視力障礙男子5000公尺項目中，克利福德是唯一配有陪跑員的選手，他以為獲得銅牌而興奮慶祝，卻被立即告知失去資格，因為他在終點線前，放掉了連接自己與陪跑員的繫繩。

而根據比賽規定，視力障礙選手必須全程抓著繫繩，直到完全跑完比賽為止。

克利福德對此非常沮喪，「我看到爸媽跟女友後就崩潰了。我在跑道旁邊稍微哭了一下。在跑道上，我有一點麻木了，我現在仍然有一點遲鈍……老實說，我非常崩潰，因為我們的目標是贏得金牌。」

他稍後也在社群媒體上表示，「我們今天犯下如此嚴重的錯誤，我感到非常難過。握住繫繩是陪跑的基本原則，而我在最後幾公尺失去了理智，這讓我非常心碎。」不過，他承諾將在3日的1500公尺比賽全力以赴。

許多澳洲粉絲對此感到不敢置信，因為這個舉動並不會影響比賽結果，紛紛留言批評，「規則必須重新審視」。