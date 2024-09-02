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安芝儇穿衝浪緊身衣露「超辣S型」曲線　粉絲流鼻血讚：教科書等級

▲安芝儇學衝浪。（圖／翻攝YouTube／안지현 安芝儇）

▲安芝儇近日在YouTube分享學衝浪的Vlog。（圖／翻攝YouTube／안지현 安芝儇，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」的韓籍成員安芝儇（안지현），以清新氣質和曼妙身材贏得「最強外掛」的稱號。她的 Instagram 追蹤人數已達 65 萬，擁有廣大粉絲群。近期，她在自己的 YouTube 頻道分享了一段學習衝浪的 Vlog，展示了在韓國江原道襄陽海水浴場挑戰衝浪的經歷。

▲安芝儇學衝浪。（圖／翻攝YouTube／안지현 安芝儇）

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在影片中，安芝儇與教練見面後，首先觀看了衝浪的介紹影片。隨後，她將長髮綁成包包頭，換上長袖衝浪衣，準備開始學習。緊身的衝浪衣凸顯了她的完美曲線，無法掩蓋她散發的女神氣息。安芝儇在沙灘上模擬了衝浪動作，展現出認真學習的態度。雖然一開始面對海浪時顯得有些緊張，經過教練的耐心指導，她逐漸掌握技巧，最終成功地站在板上。

影片中的亮點之一是安芝儇與教練的互動。安芝儇在學習過程中不時逗弄教練，熱情的態度與教練的冷淡回應形成了有趣的對比，增添了影片的娛樂性。網友們對此反應熱烈，留言區充滿了對安芝儇外貌和身材的讚美，許多網友表示她的身材比例堪稱「模特兒教科書等級」。

▲安芝儇學衝浪。（圖／翻攝YouTube／안지현 安芝儇）

這部影片在發佈後迅速吸引了大量觀看次數，累積了超過 13 萬次點擊。粉絲們紛紛表示：「安芝儇真是美得讓人驚艷」、「她的勇氣令人佩服，從怕水到挑戰衝浪，真的很棒」、「小安的大方與幽默讓影片更有趣」。

安芝儇目前主要定居在台灣高雄，專注於啦啦隊的工作。在來台發展前，她已在韓國累積了 10 年的啦啦隊經驗，不論在籃球、排球或足球賽場上，都能見到她充滿活力的身影。她的親和性格和出眾外貌使她在台灣也受到了廣大粉絲的喜愛。
 

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