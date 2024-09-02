張國煒被指「唸英文不順」！ 釣出K董親回：我本來就是台灣死孩仔

▲ 星宇航空董事長張國煒被網友爆料英文唸得不順。（圖／翻攝自星宇航空臉書粉專）

圖文／鏡週刊

由於星宇航空董事長張國煒本身也會開飛機，日前才有網友批評他的降落技術，引來張國煒親自回覆，沒想到隨後張國煒又被點名，「唸英文的注意事項就不是很順」，讓他再度現身留言，自嘲是「台灣死孩仔」，向大家說聲「拍謝啦」。

先前Threads上有網友提到，「搭到張國煒親駕的班機，那個降落技術真的不行」，引發議論，豈料張國煒竟然親自現身，留言回應說明表示：「對不起，那是訓練航班，那不是我飛的。帶學員飛，抱歉。」

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隨後也有人幫張國煒的駕駛技術背書，「我搭過一次K董開飛機，降落蠻穩的」，但他卻虧了一下張國煒的英文，「唸英文的注意事項就……不是很順」。

▲ 網友釣出張國煒親自回覆留言。（翻攝自Threads）

張國煒看了以後也再度留言親自回應，自嘲「我本來就是台灣死孩仔，英文不是我的強項」，還向眾人說聲「拍謝啦」，再度引發討論。

網友們大讚張國煒相當平易近人，不像一般的董事長高高在上的感覺，也有不少網友藉機敲碗，喊話星宇航空可以快點開拓新航線。

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